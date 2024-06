Ottime notizie per i cittadini dei 33 Comuni serviti da Gestione Ambiente S.p.A.!

A partire da 1° luglio 2024, il Centro di raccolta intercomunale di Via Postumia a Tortona amplierà i propri orari, rimanendo aperto tutti i giorni (sia nella stagione estiva che nella stagione invernale).

Con questa importante novità, conferire i propri rifiuti diventerà ancora più comodo e flessibile: potrete farlo dalle 8.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì, e anche dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00 il sabato.

E per chi ha bisogno di conferire i rifiuti in orari pomeridiani, c’è sempre la piattaforma SRT di Strada Provinciale per Castelnuovo, aperta dalle 14.00 alle 17.15 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8.00 alle 12.15.

L’ampliamento degli orari del Centro di raccolta di Tortona conferma l’impegno di Gestione Ambiente nel garantire un servizio di gestione dei rifiuti sempre più efficiente e a misura di cittadino.

Si ricorda che tutti gli 11 Centri di raccolta sono intercomunali, quindi accessibili ai cittadini dei 33 Comuni serviti da Gestione Ambiente S.p.A..

Per consultare gli orari di apertura di tutti i Centri, l’elenco dei rifiuti ammessi e le modalità di accesso, visitate il sito www.gestioneambiente.net o scaricate l’App Junker.