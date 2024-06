“La Liguria dimostra di essere attrattiva non solo per crescita turistica e occupazionale, ma anche per gli indici di vivibilità climatica. La classifica pubblicata da Il Corriere della Sera relativa ai parametri 2023 mette infatti al primo posto la provincia di Imperia, che riconquista un importante primato assente dal 2007. Ottimo il risultato di Genova, che oltre a guadagnare cinque posizioni rispetto al 2022, collocandosi al 15esimo posto, è diventata la città metropolitana con la migliore vivibilità climatica in Italia. Bene anche Savona, che con un 18esimo posto rientra tra le prime 20 province. Questi risultati sono incoraggianti, vista la centralità dei temi ambientali e del presidio territoriale”. Così il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana in merito al report pubblicato su Il Corriere della Sera ed elaborato dallo staff tecnico de iLMeteo.it.

“Questo ottimo risultato è il frutto di un impegno costante di questa amministrazione regionale, al fianco del territorio per sostenere politiche di tutela dell’ambiente e sensibilizzazione su questi temi – aggiunge l’assessore all’Ambiente Giacomo Giampedrone -. Non solo: in questi anni abbiamo investito ingenti risorse per migliorare tutti i parametri, dalla raccolta differenziata alla depurazione delle acque, dalla lotta al dissesto fino al contrasto dell’erosione costiera per citarne alcuni, e credo che anche il record nazionale di Bandiere Blu in Liguria sia un traguardo incontrovertibile dei risultati raggiunti”.