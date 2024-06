Malgrado le previsioni meteo che non sono state delle migliori con allerta meteo e grandine sulla provincia di Alessandria. ieri, alla fine, la manifestazione “Quatar Pass par Timurass” organizzata da Slow Food concotta del Tortonese è andata meglio del previsto.

“Abbiamo avuto un buon riscontro – dice Enrico Bellingeri uno dei responsabili – meglio dell’anno scorso, ed aver fatto due punti di accredito ha ripagato. Le cantine partecipanti erano 47 più un punto degustazione con 8 produttori che, non potendo venire, hanno dato i vini in degustazione. Siamo soddisfatti e l’anno prossimo speriamo di fare ancora meglio.”

Finiti gli accrediti ai partecipanti, Slow Food ha fatto un giro nelle cantine più “piccole” e più lontane in modo da far sentire la presenza dell’Associazione e coinvolgerle sempre di più in quanto solo con l’unione di più soggetti è possibile ottenere validi risultati in quanto lavorare insieme porta sempre e solo dei vantaggi.

Di seguito altre immagini della manifestazione