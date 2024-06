Sanzioni fino a 500 euro elevate per il mancato rispetto delle modalità di conferimento stabilite dalle regole sulla raccolta differenziata: continuano i controlli della Polizia locale sul territorio dianese. In particolare alcuni cittadini che avevano lasciato i rifiuti fuori fuori dai cassonetti della spazzatura nelle zone collinari della cittadina, sono stati individuati a seguito di accertamenti svolti tramite il sistema di video-sorveglianza e l’assunzione di informazioni sul posto. Sono in corso indagini al fine di identificare gli autori di una discarica presso la zona del cimitero cittadino.

Il Comando di Polizia locale informa che a breve l’impianto di video-sorveglianza verrà potenziato con l’acquisto di ulteriori dieci telecamere, che saranno posizionate nelle zone collinari al fine di contrastare ulteriormente le attività illecite.