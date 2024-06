Continua l’impegno dell’Amministrazione Comunale nell’ambito del progetto “Innamòrati di me!” con una serata al Civico Museo Archeologico. Sabato 08 giugno gli studenti delle classi 3I e 4I del Liceo Artistico dell’Istituto di Istruzione Superiore “G.Parodi” e le classi 3A e 4A del settore Economico indirizzo Turismo dell’Istituto di Istruzione Superiore “Rita Levi Montalcini” presenteranno in modalità “young friendly” il progetto ai loro coetanei.

L’iniziativa unisce due eventi: la notte europea dei musei, che non ha avuto luogo a causa delle avverse condizioni metereologiche e la promozione del progetto “Innamòrati di me!”, realizzato dagli studenti dei due Istituti.

La serata avrà inizio alle 21:00 e prevede l’ingresso gratuito al Civico Museo Archeologico con visite guidate e un momento di intrattenimento musicale.

Un’occasione importante per i giovani che diventano protagonisti del fare cultura in città e ambasciatori del patrimonio archeologico locale presso la fascia più giovane della cittadinanza.