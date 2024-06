Enel Energia fa sapere che lunedì 10 giugno svolgerà lavori urgenti che comporteranno l’interruzione della elettricità dalle 8.00 alle 15.00 in via Cavour, nel tratto compreso tra via Roma e via Lombardi e Rossignoli. Nel tratto interessato la viabilità pedonale sarà regolamentata da movieri, che consentiranno il solo accesso alle abitazioni e agli esercizi commerciali garantendo la sicurezza dei pedoni.

