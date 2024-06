Rivieracqua comunica che coerentemente al master plan riguardante l’allaccio delle tubazioni per il nuovo acquedotto, si rende necessaria la chiusura di via Saponiera in prossimità dell’incrocio di via Rossini e via Campodonico. Si tratta di un intervento che durerà circa tre settimane, a partire da mercoledì 3 luglio, finalizzato alla realizzazione della cameretta di ispezione raccordi della nuova conduttura idrica.

Per limitare il più possibile i disagi alla viabilità, l’Amministrazione comunale ha richiesto e ottenuto l’apertura temporanea di un varco carrabile e pedonale tra via Saponiera e piazza della Costituzione (zona viale Kennedy) a partire dal mercoledì 3 luglio.

“Grazie all’apertura del varco i lavori per un nuovo acquedotto potranno proseguire riducendo al minimo i disagi in termini di viabilità e restituendoci finalmente un’estate meno sensibile alle problematiche idriche che purtroppo hanno guastato fin troppe stagioni turistiche” ha dichiarato il Sindaco.