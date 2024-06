Continuano le attività della Polizia di Stato volte a contrastare i comportamenti scorretti alla guida con l’obbiettivo di incrementare i livelli di sicurezza e ridurre il numero delle vittime da incidente stradale.

La Sezione Polizia Stradale di Alessandria nella scorsa settimana ha implementato i servizi di vigilanza e controllo, al fine di garantire la sicurezza lungo le strade e le autostrade della provincia anche con servizi volti a contrastare la guida in stato di alterazione per uso di sostanze alcoliche o dovuta all’assunzione di droghe.

Sono stati controllati complessivamente nr. 872 veicoli, di cui 272 autocarri e 5 autobus e i rispettivi conducenti.

L’immediato ritiro della patente è scattato per 13 conducenti colti alla guida in stato di ebbrezza alcolica. Tra questi, dieci verranno segnalati all’autorità giudiziaria in quanto sorpresi con un tasso alcolemico superiore a 0.08 g/l, in tre casi addirittura tre volte superiore al limite consentito dalla legge.

Lo scopo di questi servizi è quello di elevare ulteriormente gli standard di sicurezza stradale armonizzando l’attività di prevenzione, informazione e controllo e proseguiranno anche nelle prossime settimane, al fine di contrastare un fenomeno ancora tristemente diffuso lungo le strade.