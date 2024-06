Alegas prosegue con il proprio impegno di vicinanza ai clienti e cittadini della provincia di Alessandria con due nuovi sportelli, che portano a cinque i punti fisici dell’azienda sul territorio.

Ad Alessandria da lunedì 24 giugno sarà infatti aperto al pubblico un nuovo store nel quartiere Cristo, in Corso Acqui 188, che si aggiunge a quelli già presenti in città in Via Damiano Chiesa 18 e Piazza Marconi 23: sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 e il sabato dalle 9:00 alle 12:00.

A Tortona, invece, gli spazi Alegas sono stati totalmente rinnovati e trasferiti in una sede più ampia, in Corso Montebello 45, che garantirà una maggior qualità del servizio, anche nella fruizione dello sportello.

I due interventi testimoniano dunque l’importanza che l’azienda riconosce alla relazione con il cittadino/cliente nell’ambito delle comunità territoriali in cui opera e che ha visto Alegas raddoppiare i propri sportelli nel giro di poco più di un anno. Gli store del quartiere Cristo, ad Alessandria, e di Tortona rafforzano i presidi di contatto e ascolto dove i clienti potranno ricevere informazioni e assistenza sui servizi Alegas, nonché stipulare nuovi contratti gas ed energia elettrica, trovando insieme a un team di operatori esperti la soluzione più adatta alle esigenze di ciascuno.

“Le recenti aperture rafforzano la presenza di Alegas nella città di Alessandria e nella provincia, confermando l’attenzione dell’azienda al territorio – dichiara Ezio Sestini, Presidente Alegas -. Gli spazi, rinnovati e moderni, che abbiamo inaugurato in questi giorni offriranno inoltre ai clienti un’ulteriore possibilità per ricevere assistenza qualificata”.

“Senza dimenticare l’impegno che stiamo dedicando per sviluppare i nostri servizi digitali, a partire dalla app Iren You, crediamo che il contatto diretto con il Cliente continui a rappresentare un valore aggiunto fondamentale – aggiunge Luca Ottolini, Amministratore Delegato di Alegas -. Per questo continuiamo a dare priorità alla nostra presenza fisica sul territorio: abbiamo infatti in programma di arrivare a 20 punti fisici, tra sportelli e corner, entro la fine dell’anno”.

Maggiori informazioni su indirizzi e orari degli store: www.alegas.it/contatti/