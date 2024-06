Questa mattina, i Carabinieri della Compagnia di Tortona ed il personale della Questura di Alessandria hanno dato esecuzione a un provvedimento di sospensione temporanea di licenza, della durata di 20 giorni, nei confronti di esercizio pubblico particolarmente noto del tortonese, provvedimento emesso ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S. dal Questore di Alessandria su proposta presentata dalla Stazione Carabinieri di Sale.

L’atto si è concretizzato dopo quanto successo il 25 aprile scorso, in particolare era stata segnalata una rissa in cui erano state coinvolte una ventina di persone e di queste, quattro, tutte con precedenti penali, venivano denunciate all’Autorità Giudiziaria per il reato di rissa; inoltre il locale suddetto, successivamente, era stato anche il teatro di un’aggressione subita da due minori, il 14 giugno scorso. Questi ultimi, anche se giovanissimi, risultano già noti alle forze dell’ordine per reati analoghi ed in quest’ultimo nell’episodio riportavano ferite da arma da taglio.

Alla sospensione di 20 giorni si è giunti anche con una valutazione diacronica : nel corso del 2023, sempre nel corso di eventi realizzatisi nel locale oggetto di sospensione di licenza, sono state segnalate svariate criticità tali da incidere sull’ordine e la sicurezza pubblica quali danneggiamenti diffusi alle autovetture in sosta, liti sfociate in alcuni casi in lesioni, oltre ad un paio di furti con strappo, cd scippi.

Per tali ragioni, considerata la frequenza e la gravità dei fatti accertati, i conseguenti rischi per la sicurezza pubblica e l’allarme che tali fatti hanno provocato nella cittadinanza, i Carabinieri della stazione di Sale hanno elaborato una puntuale e dettagliata proposta di sospensione della licenza e l’hanno inoltrata al Questore di Alessandria il quale, al termine di un’accurata istruttoria sviluppata dalla Divisione di Polizia Amministrativa, Sociale, ha inteso adottare la misura di polizia suddetta, oggi notificata congiuntamente agli esercenti interessati da parte di personale della Polizia di Stato e dei militari dell’Arma dei Carabinieri.