Lunedì 1 luglio alle ore 18.30 si terrà la cerimonia di trasferimento del dipinto “Battaglia di Pastrengo: Carabinieri a cavallo” del pittore Giovanni Cavanna presso la Caserma dei Carabinieri in largo Carabinieri d’Italia. L’opera era custodita presso Palazzo Leardi, un tempo sede dei Carabinieri in città ed è stata recentemente restaurata. Per l’occasione sarà presente la Fanfara del 3′ Reggimento Carabinieri Lombardia che sfilerà, dalle ore 19, lungo il centro storico cittadino sino a Palazzo Guidobono in piazza Arzano e, alle 21, terrà un concerto presso il Cortile dell’Annunziata (adiacente il Teatro Civico).

