Dopo le ultime attività con le scuole nei mesi di maggio e giugno e la conclusione delle Giornate Europee dell’Archeologia, svoltesi lo scorso 14 e 15 giugno, il Museo Civico del Lucus Bormani lancia il suo calendario per le attività estive che interesseranno il polo culturale di Palazzo del Parco per tutti i mesi di luglio e agosto.

Si comincia con due appuntamenti di visite guidate al ricco percorso espositivo del Museo Civico Archeologico del Lucus Bormani, che avranno luogo giovedì 4 luglio e sabato 10 agosto alle ore 10.30, alla riscoperta degli antichi abitanti del Golfo di Diana.

Per i ragazzi e le loro famiglie invece sono stati preparati 4 laboratori didattici serali incentrati sugli aspetti più particolari della vita quotidiana degli antichi abitanti del Lucus Bormani. I laboratori avranno luogo i venerdì 12 e 26 luglio alle ore 21 e venerdì 9 e 30 agosto alle ore 21, rispettivamente incentrati sulle tematiche del gioco nell’antica Roma, sul mondo della pittura preistorica e sulla vita quotidiana dei legionari romani.

sono anche previsti due appuntamenti serali del Progetto “Extra Omnes”, una suggestiva visita guidata all’aperto e in notturna alla riscoperta dei luoghi storico-artistici e dei principali monumenti del centro storico di Diano Marina, in programma nei mercoledì 17 luglio e 21 agosto a partire dalle ore 21.

A concludere la stagione estiva, venerdì 23 agosto alle ore 18 ci sarà l’immancabile appuntamento con “Brindando con Diana”, l’aperitivo al Museo, svolto in collaborazione con i sommelier della FISAR-Delegazione di Imperia, dove sarà possibile, tra le sale della Sezione Archeologica, assaporare una degustazione di vini selezionati.

Un’apertura straordinaria a prezzo ridotto avrà luogo martedì 16 luglio in occasione della Festa Patronale della Madonna del Carmine, con l’apertura a tutte le sezioni del Museo: Archeologica, Risorgimentale e Mineralogica.

In contemporanea alle attività del Museo, anche la Biblioteca Civica “Angiolo Silvio Novaro” effettuerà due appuntamenti con l’evento “Viaggio all’interno di un mondo di libri”, una visita guidata dai fondi storici all’angolo morbido per l’infanzia, attraverso la narrativa italiana e straniera e ai depositi non accessibili, che avranno luogo nei giorni mercoledì 24 luglio alle ore 10 e giovedì 29 agosto alle ore 16.

Palazzo del Parco, inoltre, presenterà anche una vasta rassegna artistica nella Sala Mostre “Rodolfo Falchi”, con una lunga serie di esposizioni che partiranno il 29 giugno – 13 luglio con la mostra diAntonio Capobianco, Borghi e natura tra Liguria e Valle d’Aosta. Si proseguirà con il

17-25 luglio: Danilo Donato, Dalle matite ai pennelli, un viaggio attraverso i colori; 27 luglio-5 agosto: Silvia Artusio, Paola Costa, Mariangela Delbene, Vittoria Piccioni, Acquerelli…emozioni in libertà!; 8-24 agosto: Massimo Gilardi, Visioni e si terminerà con la mostra dal 31 agosto – 7 settembre di Antonella Cotta, dal titolo Cotta a Nuova York.

Il Museo inoltre nei mesi di luglio e agosto introdurrà il nuovo orario estivo con due nuove aperture serali dalle 21 alle 23 nei giorni di mercoledì e di giovedì.

Tutte le iniziative sono state organizzate in collaborazione con l’Ufficio Turismo, Sport e Cultura del Comune di Diano Marina e l’Istituto Internazionale di Studi Liguri.

Per gli eventi è gradita la prenotazione al numero telefonico 0183.497621 o all’indirizzo mail museodiano@istitutostudiliguri.191.it.

Per informazioni e prenotazioni:

Museo Civico del Lucus Bormani, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, 18013 Diano Marina (IM)

Tel. +39 0183.497621, museodiano@istitutostudiliguri.191.it, www.iisl.it.

Il Museo è anche su Facebook, Instagram e Telegram, Threads. Ingresso: intero € 5,00; ridotti € 2,50 e 2,00.

Orario Museo: martedì 9-14; mercoledì e venerdì 9-12/21-23; giovedì 9-12/15-17; sabato 10-12/15-17.