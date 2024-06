Diano Marina dà il benvenuto al mese di luglio con una settimana di eventi dedicati alla musica, ai grandi autori, alla cultura, al benessere e al divertimento.

Si comincia lunedì 1 luglio con il ritorno di Gianni Rossi sul Molo delle Tartarughe con “Balliamoci l’estate”: l’appuntamento con la musica e l’intrattenimento proseguirà per tutti i lunedì di luglio e agosto dalle 21.30.

Martedì 2 luglio torna anche “Diano in musica”, l’evento itinerante che caratterizza l’estate dianese con esibizione live di band nel centro cittadino. L’iniziativa, a cura della Banda Musicale Città di Diano Marina, farà da sottofondo musicale alle passeggiate serali ogni settimana (sempre di martedì) dal 2 luglio al 3 settembre.

Mercoledì e giovedì saranno giorni dedicati alla didattica e alla cultura. “Diano Sottomarina, Immagini e racconti del mare” è l’iniziativa proposta da InfoRmare: appuntamento mercoledì 3 luglio in piazza Martiri della Libertà (piazza del Comune) alle 21.30. Per la mattinata di giovedì 4 luglio, invece, il Museo Civico Archeologico del Lucus Bormani ha pensato a una “Visita guidata al percorso espositivo” programmata per le ore 10.30.

Con l’avvicinarsi del weekend si intensificano le attività di intrattenimento della Città degli Aranci, a partire da venerdì 5 luglio, quando turisti e residenti assisteranno al primo degli “Incontri ravvicinati con i cantautori”. Il primo ospite della rassegna curata da Stefano Senardi sarà Enrico Ruggeri, che sarà protagonista sul palco del Molo delle Tartarughe a partire dalle 21.00.

Il fine settimana inizia con la seconda edizione di “Mare Abilia”, dove le attività sanitarie si fondono con quelle ricreative. Sabato 6 luglio la giornata inizierà alle 9.00 con una conferenza nella sala consiliare del comune di Diano Marina, mentre domenica 7 luglio – dalle 9.00 alle 12.00 – l’appuntamento sarà presso il porticciolo turistico di Diano marina per le attività ricreative sul mare.

Chiudono la prima settimana di luglio gli eventi “Horror Night”, lo shopping a tema per le vie del centro a cura di Confcommercio (in programma nella giornata di sabato 6 luglio nel centro cittadino) e “Diano Colleziona”, mostra mercato di collezionismo e piccolo antiquariato (in programma domenica 7 luglio nell’area pedonale).

