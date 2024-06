Dal 4 al 24 luglio tre appuntamenti a Tortona per la rassegna estiva al Cortile dell’Annunziata: il 4 luglio Francesco Pannofino legge Le intermittenze della morte di Jose Saramago; l’11 luglio Giorgia Goldini interpreta il monologo Gold Show e il 24 luglio gli Oblivion portano in scena i pezzi più divertenti del loro repertorio in Oblivion Collection.

