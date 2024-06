Martedi 25

Bordilandia Park

dalle ore 21.30 presso Lungomare di Bordighera zona Pennoni

Inaugurazione ufficiale con lo spettacolo offerto dalla storica compagnia d’animazione Fortunello e

Marbella. Giochi gonfiabili, tiro a segno con i pupazzi, tappetto elastico e il percorso nella palline

colorate.

Giovedì 27

Arte Giardini Monet

Ore 20:00 dimostrazione di cottura Raku

Giovedì 27 e venerdì 28

Dalle ore 19:00 alle 24:00

Nel centro storico, in piazza e nei carugi

Manifestazione storica “Bordighera, un Paese di Sapori”: gusto,arte,natura,tradizione,amici,musica e

gioia

Giovedì 27

Alle ore 16.00, nel giardino del Museo Bicknell di Bordighera

incontro con Aurora Cagnana, funzionaria archeologa della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e

Paesaggio di Genova e La Spezia, che presenterà il suo ultimo libro “Le torri di Genova”. Un’indagine tra

fonti scritte e archeologia, scritto a quattro mani con la storica Maddalena Giordano, edito questa

primavera dalla casa editrice Philobiblon di Ventimiglia.L’autrice dialogherà con Stefano Giuseppe Pirero,

archivista e autore del volume appena pubblicato dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri Tabiensis

Historiae Fragmenta dedicato alle pergamene del Comune di Taggia.

Sabato 29

Arte Giardini Monet Arte Giardini Monet Esposizione di Arte Contemporanea a Cura dell’ Accademia G.

Balbo e con il patrocinio del Comune di Bordighera

Ore 21.00 Brani folk con il Gruppo Riciclette

Sabato 29

“BERLIN CABARET” presso i Giardini Winter ale ore 21.

Chiara Rosso: leader del gruppo, cantante. Clara Dutto: pianista. Sabrina Scolari: Attrice. È consiglata la

prenotzione.

Per maggiori informazioni: tel. (Paola) 333 615 5989 – tel. (Patrizia) 333 931 2979 – amicidiwinter@gmail.com –

www.amicidiwinter.com Ingresso spettaoli 13€

domenica 30

Arte Giardini Monet Arte Giardini Monet Esposizione di Arte Contemporanea a Cura

dell’ Accademia G. Balbo e con il patrocinio del Comune di Bordighera

Ore 21.00

Il magico suono dell’arpa con Lighea Rosselli

EVENTI IN CORSO

Da Venerdì 21 a sabato 7 settembre

Bordilandia Park divertimento per le famiglie con giochi gonfiabili tiro a segno con i pupazzi, tappetto elastico e il

percorso nella palline etanto altro.

Presso Lungomare Argentina zona Pennoni dalle 20.45 alle 24.00

A partire dal 20 giugno

Pelagos Discovery Bordighera. Whale Watching partenza dal Porto di Bordighera alle ore 12.30 Tutti i martedì e

giovedì. Durata del Tour 4 ore circa. Biglietti:Adulti: € 40 Ragazzi:(4-12 anni) € 22 Bambini(0-3 anni): gratis.

Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni (+39) 392 13 76 120 /392 00 52 191

A partire dal 3 maggio

“inside Monet VR Experience”

presso IAT Bordighera – Ufficio di informazione e accoglienza turistica (Via Vittorio Emanuele II 172, presso i Giardini

del Palazzo del Parco.

Per gli orari verranno pubblicati aggiornamenti sul seguente link.

I biglietti sono acquistabili su www.wayexperience.it e anche in loco nei giorni e negli orari prima della

partenza.

15€ biglietto intero e 10€ ridotto (under 17, over 65, persone con disabilità e insegnanti)

Dal 1°al 30 giugno

BALLADE DE PROVENCE, mostra di pittura dell’artista Olga Vasyshcheva, aperta all’Hotel Villa Miki in via Lagazzi 14, Bordighera.

Ingresso libero. La mostra è aperta ogni pomeriggio dalle 15.00 alle 20.00. Per info: n. +39 3756209443.

ALTRE ATTIVITA’

Ogni sabato mattina presso i Giardini del Palazzo del Parco, dalle 8:00 alle 13:00

Mercato degli Agricoltori di Campagna Amica – Prodotti ortofrutticoli e alimentari a km 0

Dal 19 giugno tutti i martedì e i giovedì Avvistamento cetacei Whale Watching ore 12:30 partenza da Bordighera

Yoga con Benedetta Spada presso Centro Sociale Bordigotto, Bordighera Alta

Insegnante Yoga con formazione in nutrizione naturale e naturopatia, autrice di libri yoga e benessere, voce in Radio 24 e Gazzetta dello Sport.

Lezioni di Ashtanga, vinyasa yoga e yoga for longevity.

Lunedì ore 8:30

Mercoledì ore 18:00

Domenica ore 10:00 Corsi in presenza o on-line

Per Info e prenotazioni:benedettaspada@gmail.com WhatsApp +39 351 84 31 658 www.benedettaspada.com

Yoga Pratica di Ashatanga – solo lezioni su prenotazione

Informazioni: Francesca 329 0487714

Laboratori teatrali individuali o in gruppo per adulti e ragazzi – Docente Dott.ssa Silvia Villa

ANPI, Via al Mercato 8 Info e iscrizioni: tel. 347 5446651 – 333 2866165

email villa.silviaannamaria@gmail.com – teatrodellaluna@hotmail.it

Yoga insieme presso Agrilunassa Yoga Studio, Strada Lunassa 10

Hata Yoga lunedì e giovedì ore 10:30

Yin Yoga lunedì e giovedì ore 18:00

Hata Vinyasa flow martedì e venerdì ore 18:00

Si tengono anche lezioni individuali e per gruppi.

Info: 391 3056443 – info@agrilunassa.com – federica.novelli@tiscali.it

Scuola di Teatro diretta da Giorgia Brusco

Sala Rossa Palazzo del Parco

Corsi per bambini da 8 anni e ragazzi da 13 anni

Info e costi: 393 1329581 – scuola@hicetnuncteatro.com

Museo Bicknell – Via Romana 39

 Biblioteca: lunedì e mercoledì dalle 9:00 alle 17:00, martedì e giovedì dalle 9:00 alle 13:00

 Visite lunedì 13:30 alle 17:00 e sabato dalle 14:00 alle 17:00 con visite guidate alle 15:30.

Info: 0184 263601 / 331 3449065 – Prenotazioni per visite guidate e consultazione biblioteca: bicknell@istitutostudiliguri.191.it

Villa Garnier – Via Garnier 11

Per informazioni e prenotazioni +39 0184 26 18 33 oppure mail a info@villagarnier.it

Orario fino al 31 marzo: mattino 9:30-11.30 (uscita entro le 12:30) / pomeriggio 14:00-17:30 (uscita entro le 18:30).

Biglietti: intero 5,00 € – ridotto gruppi minimo 5 persone 4,00 € – famiglia 4,00 € p.p. 10/18 anni 4,00 € – fino a 9 anni GRATIS.

Villa Mariani – Via Fontana Vecchia 5, Visita su prenotazione: 347 2364922 / 348 6006290 – fond.pmariani@tiscali.it

Villa Etelinda e Villa Regina Margherita CHIUSE

Giardino Esotico Pallanca – Via Maddona della Ruota, 1

Orario apertura:

Inverno 9:00-17:00

Estate 9:00-12:30 14:30-19:00

Chiuso il lunedì

Info: +39 0184 26 63 47 +39 328 32 73 151 garden@pallanca.it http://www.pallanca.it