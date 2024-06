Torna l’ambulatorio turistico del Golfo dianese, che da lunedì 1 luglio sarà operativo a Diano Marina. Si tratta di un servizio progettato per rispondere alle esigenze sanitarie dei turisti, offrendo assistenza medica accessibile e tempestiva.

L’ambulatorio sarà situato presso la sede distrettuale in via XX Settembre n. 9. Sarà operativo dal 1° luglio 2024 al 30 agosto 2024, nei giorni feriali, dalle 17:00 alle 20:00. I servizi garantiti – previo pagamento di una tariffa di 20,00 € – saranno: visite e prestazioni ambulatoriali che non richiedono interventi domiciliari o accesso al pronto soccorso, prescrizioni farmaceutiche, ripetizioni di ricette urgenti, redazione di certificati medici (come certificati di astensione dal lavoro), trasferimento di pazienti in situazioni di emergenza-urgenza, se necessario.

Il percorso di riapertura dell’ambulatorio ha attraversato diverse fasi, che hanno permesso di risolvere tutte le problematiche incontrate nelle operazioni di ripristino del servizio dopo il periodo del Covid. Già durante l’autunno dello scorso anno l’Assessore Messico e l’allora Direttore socio sanitario dott. Predonzani si erano attivati per cercare modalità di sostegno e reperimento di medici che potessero espletare il servizio; in seguito, in sede di Ambito territoriale sociale, si è deliberato il supporto economico all’iniziativa.

La ricerca del personale sanitario disponibile ha dato pian piano in propri frutti attraverso bandi indetti dall’Azienda Sanitaria Locale, indispensabili per individuare il personale addetto e pensare alla sua sistemazione. I Sindaci dell’Ats n. 12 hanno deciso di stanziare 3.000,00 € come contributo dei comuni del Golfo dianese per le spese di viaggio dei tre medici che hanno dato disponibilità di servizio durante i mesi di luglio e agosto.

“L’ambulatorio turistico rappresenta un passo significativo per migliorare l’assistenza sanitaria alla popolazione non residente, inclusi gli stranieri, durante la stagione estiva, un servizio molto importante che purtroppo manca da 3 anni” ha commentato l’Assessore dott.ssa Sabrina Messico. “Sono molto contenta di comunicare la riapertura dell’ambulatorio: è stato un bel lavoro di squadra per il quale ringrazio gli uffici comunali e sanitari, in particolare il dott. Roberto Predonzani (attuale Direttore Sanitario di ASL1), il dott. Carlo Amoretti (Direttore Sanitario del Distretto imperiese), sempre di sostegno in ogni fase della progettazione, e il dott. Fabrizio Polverini, che si è dimostrato fin dal suo insediamento quale Direttore Socio Sanitario di Asl1, estremamente sensibile e determinato a raggiungere il risultato. Un dovuto ringraziamento alla dott.ssa Francesca Bellando, responsabile del Settore Servizi sociali del Comune di Diano Marina, che si è occupata in modo solerte di tutta la parte burocratica di interlocuzione con gli uffici ASL”.

“Turismo fa rima con salute, l’apertura qui a Diano Marina dell’ambulatorio turistico” sottolinea il DSS di Asl1 dott. Fabrizio Polverini “andrà sicuramente incontro alle esigenze dei turisti che nel periodo estivo, trascorrono le vacanze nel nostro territorio e che spesso, in caso di necessità, hanno difficoltà ad ottenere semplici prescrizioni di ricette o redazioni di certificati medici. Colgo l’occasione per ringraziare l’amministrazione comunale di Diano Marina che con grande sinergia ha collaborato con Asl1 per la realizzazione di questo importante presidio sanitario, in un momento dell’anno che vede aumentare la popolazione nel Golfo Dianese”.