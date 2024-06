l Teatro Cavour di Imperia si prepara a riaprire i battenti con le prime due serate di anteprime gratuite in programma lunedì 8 e martedì 9 luglio 2024. Un’occasione per il pubblico di godersi un assaggio della ricca programmazione che attende il teatro nella prossima stagione autunnale con la riapertura ufficiale.

Il programma delle anteprime inizia con il “collaudo” di una delle novità del rinnovato Teatro Cavour: l’impianto cinematografico di ultima generazione. Si parte lunedì 8 luglio alle ore 18:30 con la proiezione del film “Sing 2”, un film adatto a tutta la famiglia, ideale per trascorrere una serata di divertimento insieme ai più piccoli. Sempre lunedì, alle ore 21:30, seguirà la proiezione del film “Il Regno del Pianeta delle Scimmie”, una pellicola avvincente che catturerà l’attenzione di ogni spettatore.

Martedì 9 luglio, alle ore 18:30, si terrà invece lo spettacolo teatrale “Centenario di Imperia 1923 – 2023: L’Istituto Boine e la sua Storia”, un evento che celebra i cento anni della città di Imperia e che ripercorrerà la storia dell’Istituto Boine.

“Il teatro Cavour è finalmente pronto per essere riaperto dopo i lavori di ristrutturazione promossi dall’amministrazione del sindaco Claudio Scajola e attuati con impegno dall’intera macchina comunale. Con grande emozione, presentiamo queste due anteprime, un’occasione per i cittadini di Imperia di vivere momenti di cultura e spettacolo di alta qualità. Questi eventi rappresentano solo l’inizio di una stagione teatrale che si preannuncia ricca di sorprese e appuntamenti imperdibili. Un invito aperto a tutti i cittadini di Imperia e dintorni, per condividere insieme la magia del cinema e del teatro“, commenta l’assessore alla Cultura, Marcella Roggero

Modalità di prenotazione:

Le prenotazioni saranno aperte da domani, lunedì 24 giugno, sino al 3 luglio alle ore 18:00.

– Piattaforma online Eventbrite (il link alla piattaforma sarà disponibile sul sito ufficiale del Comune di Imperia “News del Comune” a partire da domani)

– Email: Scrivere a cultura@comune.imperia.it.

– Telefono: Chiamare i numeri 0183 701555 o 0183 701554 negli orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e lunedì e giovedì anche dalle 15:00 alle 17:30).

Ogni persona potrà prenotare un massimo di 4 biglietti.

Procedura per il ritiro dei biglietti:

– Prenotazioni tramite piattaforma Eventbrite o email: basterà presentarsi con la mail di conferma prenotazione o il biglietto ricevuto.

– Prenotazioni telefoniche: sarà necessario recarsi presso l’Ufficio Manifestazioni (vedi orari sopra indicati) e ritirare il biglietto cartaceo da presentare il giorno dell’evento.

Si potrà accedere al Teatro Cavour 45 minuti prima dell’inizio degli eventi; l’accesso in sala sarà consentito solo 30 minuti prima.