Oggi alle ore 15.00, presso il Molo delle Tartarughe, si è tenuta la cerimonia ufficiale dell’alzabandiera che – con la quinta Bandiera Blu consecutiva – riconosce e valorizza la qualità delle acque nello specchio marittimo dianese.

L’evento ha avuto inizio con i saluti istituzionali, dando il via a un pomeriggio ricco di emozioni e orgoglio per tutta la comunità, rappresentata dall’Amministrazione, dalle associazioni di categoria e sportive, da Kronos, dalle autorità, dagli stabilimenti balneari e da GM. Il Sindaco Cristiano Za Garibaldi ha espresso con grande soddisfazione l’importanza di questo riconoscimento per la cittadina “Con immenso orgoglio oggi consegneremo ufficialmente la Bandiera Blu agli stabilimenti balneari di Diano Marina. Questo prestigioso riconoscimento, che otteniamo per il quinto anno consecutivo, è la prova della bontà del nostro ambiente e della qualità del nostro mare. Ringrazio il Presidente della Regione ad interim Alessandro Piana per la sua presenza, che sottolinea l’importanza di questo successo per tutta la nostra Regione. La Bandiera Blu è un simbolo di eccellenza ambientale e una garanzia di qualità, elemento fondamentale per la nostra offerta turistica e residenziale”.

Il Presidente della Regione ad interim, Alessandro Piana, ha preso la parola elogiando il lavoro svolto da Diano Marina e sottolineando l’importanza della collaborazione tra istituzioni locali e regionali per raggiungere tali importanti traguardi. In seguito, l’Avv. Francesco Bruno, rappresentante della Foundation for Environmental Education (FEE), ha preso la parola, illustrando i criteri rigorosi e le valutazioni che portano all’assegnazione della Bandiera Blu, per poi consegnare ufficialmente il vessillo al Sindaco di Diano Marina, per l’alzabandiera. La cerimonia è proseguita con la consegna ufficiale delle bandiere blu a Fabio Viale, rappresentante degli stabilimenti balneari, sottolineando il ruolo cruciale che questi operatori svolgono nel mantenimento degli standard di qualità richiesti.

La cerimonia si è conclusa con l’intervento della dott.ssa Albina Savastano, che ha parlato del recente riconoscimento Eco-Schools Bandiera Verde ottenuto dalle scuole di Diano Marina. Questo premio rappresenta un ulteriore motivo di orgoglio, dimostrando l’impegno della comunità verso un futuro più sostenibile anche attraverso l’educazione dei più giovani.