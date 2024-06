Diverse le novità: a Castellar Guidono il sindaco storico Maurizio Stringa non è stato rieletto, a Costa vescovato il sindaco uscente ha perso per soli sette voti, ma la notizia riguarda la clamorosa sconfitta dell’ex vicesindaco di Sale che si era presentato con la lista “noi per Sale” ed è arrivato clamorosamente ultimo su quattro liste il nuovo Sindaco è Enrico Santi. A Viguzzolo è stato confermato il Sindaco uscente Giuseppe Chiesa ed ecco perché abbiamo inserito l’assessore uscente di Tortona Anna Maria Acerbi tra i papabili assessori a Tortona, ma però dovrà scegliere perché le cariche sono incompatibili: quindi o assessore a Tortona (se verrà scelta dal indaco Chiodi) o consigliere all’opposizione a Viguzzolo. Infine a Villalvernia il sindaco storico Gianpaolo Pepe ha vinto contro l’ex sindaco Franco Persi per soli 11 voti.

Di seguito l’elenco dei nuovi sindaci dei Comuni del Tortonese.

Alzano Scrivia Adolfo Guagnini, Avolasca Michele Gragnolati, Berzano di Tortona Enrica Pavione, Brignano Frascata Alessandro Davico, Carbonara Scrivia Flaviano Gnudi, Casalnoceto Silvia Figini, Casasco Enrico Mandirola, Castellania Coppi Giovanni Gugliada, Castella Guidobono Maria Angela Battegazzore, Cerreto Grue Piero Giuseppe Bonadeo, Costa Vescovato Ottavio Rube, Dernice Carlo Buscaglia, Fabbrica Curone Roberto Deantoni, Garbagna Davide Samuel Umberto Ravera, Gremiasco Giovanni Germano Nuvione, Momperone Claudio Penacca, Montegioco Andrea Ferrari, Montemarzino Alessandro Davico, Paderna Filippo Cordani, Pozzolgroppo Luciano Barbieri, Sale Enrico Santi, San Sebastiano Curone Vincenzo Caprile, Sardigliano Giancarlo Piella, Sarezzano Carlo Mogni, Spineto Scrivia Giuseppe Artana, Viguzzolo Giuseppe Chiesa, Villalvernia Gianpaolo Pepe, Villaromagnano Alberto Filippo Fava e Volpeglino Giuseppe Brivio.