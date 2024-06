Subissato di telefonate da parte giornalisti ieri sera Federico Chiodi prima e dopo l’esito delle elezioni ha fatto tante dichiarazioni, toccando temi diversi per ogni collega giornalista che lo chiamava: noi che siamo stati l’unico giornale a seguire passo passo le ore decisive nella sede del Centro destra abbiamo deciso di raggruppare tutte le su dichiarazioni in modo che soltanto su Oggi Cronaca troviate un’intervista completa sul pensiero a 360 gradi del Sindaco che ha fatto e sta facendo la storia di Tortona: nessuno infatti ha ricevuto così tanti consensi e apprezzamenti come lui.

“È un dato superiore ad ogni aspettativa – ha detto Chiodi a metà spoglio al primo collega che lo ha chiamato – e questo mi dà la responsabilità di dover rispondere a tutti i tortonesi nella maniera più ampia possibile per cercare di sostenere quelle che sono le loro idee quello che vogliono per il futuro della loro città.”

Certo della vittorio il primo cittadino di Tortona rivolgendosi ad un giornale di Alessandria ha ringraziato pubblicamente Riccardo Molinari e Rossana Boldi fino a quando è stata in parlamento, poi il il segretario provinciale della Lega e l’assessore regionale Vittoria Poggio, “poi -ha aggiunto – tutti coloro che hanno voluto collaborare con noi e ci hanno dato una mano per raggiungere questo importante risultato e questi risultati che hanno determinato questa riconferma.”

Ad un terzo collega Chiodi ha illustrato i progetti futuri: “gli obiettivi per Tortona sono diversi – ha aggiunto – ma il primo è quello del lavoro: dobbiamo portare lavoro e opportunità economiche sia dal punto di vista industriale che della promozione del territorio con insediamenti di nuove aziende non solo nel campo della logistica dove abbiamo lavorato per cinque anni ma anche nei servizi e nella formazione. Dobbiamo sfruttare la vicinanza che abbiamo a quei grandi centri di Milano e Genova che si riduce ulteriormente grazie alle grandi opere come il Terzo valico e il quadruplicamento della linea ferroviaria. Poi cercare di farci conoscere, portare il turismo e far conoscere i nostri prodotti locali. Infine avere grande attenzione soprattutto per le persone più fragili. Io sono un insegnante e sono un insegnante e so che qual è la dinamica più efficace sia per le persone che non parlano nostra lingua che con le persone di disabilità.”

Poi l’analisi del voto: “In questi cinque anni – sottolinea Federico Chiodi – ho sempre sentito tantissimi tortonesi ho sentito i loro sprone e avevo il polso della situazione: sapevo che Tortona mi voleva bene ma erto non immaginavo di fare un risultato migliore dell’ultima volta. Quando mi sono messo a disposizione per la ricandidatura avevo detto che era giusto che i cittadini potessero giudicare coloro che avevano eletto cinque anni prima e credo siamo stati promossi a pieni voti. I tortonesi hanno fatto una scelta chiara e decisa e tanto, tanto. La prima telefonata che ho ricevuto è stata quella di Gianfranco Agosti che ringrazio per la campagna elettorale corretta incentrata sui temi e non sulle polemiche, così come ringrazio gli altri tre candidati sindaci: è stata una bella campagna elettorale perché non ci sono state polemiche e non ci sono state situazioni spiacevoli ma ci si si è confrontati su progettualità diverse da persone concrete e poi si è lasciato e cittadini la scelta del voto.”

“Adesso come ho anticipato più volte – conclude Chiodi – cercheremo di attirare sempre più lavoro sul nostro territorio per evitare situazioni di difficoltà per gli abitanti di Tortona. Questo sarà il primo impegno oltre a cercare una squadra in base a quello indicato gli elettori che possa portare a termine questi obiettivi nel migliore dei modi.”