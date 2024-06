Una Guida Turistica di Diano Marina non era mai stata fatta prima d’ora. Esistono diversi pieghevoli, i primi che risalgono agli anni Cinquanta del secolo scorso, ma l’unico libro che parlava interamente di Diano Marina, in parte anche dal punto di vista turistico, risale al 2005, ed è “Diano Marina. La terra, il mare, la gente” ma si tratta di un volume formato A4 (22×30) ed è soprattutto un libro storico.

Malgrado Diano Marina accolga oltre 170 mila turisti all’anno per oltre un milione di presenze, non disponeva di nessuna Guida Turistica che illustrasse le bellezze di questa città. Qualche opuscolo di poche sparute pagine, disponibile presso gli Iat, ma una guida di ben 130 pagine con 236 immagini, con i luoghi da vedere, i prodotti tipici, le manifestazioni e persino l’elenco dei dianesi famosi del passato ma anche viventi che hanno dato lustro alla città degli aranci, nessuno l’aveva mai fatta prima d’ora. La guida oltre che ad essere disponibile su Mondadori Store, Feltrinelli, Amazon, Libreria Universitaria ISBN e su prenotazione in 600 librerie italiane è disponibile presso la Libreria Mondadori e tre edicole di Diano Marina: Incardona in via Milano, Berri in viale Matteotti e Alika in corso Roma.

Il volume mette in risalto tutte le peculiarità di Diano Marina con testi documentati e immagini accattivanti opera dello stesso autore.

SINOSSI

Il clima mite come quello del Golfo di Napoli, la spiaggia di sabbia fine e il mare cristallino premiato con la bandiera blu che digrada lentamente formando un luogo ideale per bambini e famiglie. Sono alcune delle caratteristiche di Diano Marina, la città affascinante dove sole, mare, spiaggia dorata, prodotti tipici, natura, storia, folklore e tanto altro rinnovano il fascino antico di questi luoghi e spingono chi li visita per la prima volta a ritornare, perché qui, come dicono tante persone che arrivano dal nord Italia o dall’estero “è tutta un’altra vita!”

Oltre che d’estate uno dei periodi migliori per apprezzare questo bellissimo luogo è la primavera, da inizio aprile a fine maggio, quando ogni angolo della città profuma intensamente per le numerose piante: prima di Pitosforo e poi di Gelsomino. Sono migliaia le essenze presenti nei giardini pubblici e in quelli privati che sbucano lungo i marciapiedi profumando l’aria ed è sufficiente camminare sul lungomare o per le vie del centro per rendersene conto: si passeggia e improvvisamente si avverte questo profumo intenso sprigionato da una miriade di fiori bianchi incastonati tra le foglie di una siepe o di una pianta. È una sensazione bellissima che si rinnova in tantissime strade cittadine: ad aprile c’è il pitosforo e poi, quando questo sfiorisce arriva subito dopo il gelsomino di un profumo ancora più intenso.

Diano Marina, però, non è soltanto questo ma molto di più: è una città con palazzi ottocenteschi e locali signorili, è ricca di storia, manifestazioni, prodotti e cultura che lascia in chi la visita anche solo per un giorno qualcosa di speciale perché qui la vita non scorre mai banale. A Diano Marina la vacanza non è mai banale, col profumo dei fiori in primavera, la brezza marina d’estate e tanto sole nelle altre stagioni. Poi c’è l’aria pulita: gli abitanti ormai non ci fanno più caso perché sono abituati, ma l’aria che si respira qui è molto diversa da quella della pianura Padana ed è migliore anche di tante altre località balneari italiane e persino liguri. L’ onda lunga del mare richiama i surfisti, l’entroterra camminatori e ciclisti, ma lo spettacolo migliore è sempre quello del mare che cambia continuamente colore e va vissuto giorno dopo giorno.