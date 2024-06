Anteprima Perosi Festival 2024

Nuova edizione della rassegna musicale dedicata al sacerdote compositore tortonese Lorenzo Perosi.

Per l’occasione gli organizzatori del festival tornano a proporre tre eventi di indiscussa qualità, gratuiti e aperti a tutti in attesa del Perosi Festival vero e proprio in programma in autunno.

PROGRAMMA

7 giugno Abbazia Rivalta Scrivia Tortona "Opera integrale dei Quintetti di Perosi" concerto evento con l'Orchestra Roma Tre, la prima orchestra universitaria nata a Roma nel 2005. Compito dell'ensemble sarà quello di sfatare il pensiero che relega Perosi nell'alveo musicale esclusivo del sacro e del liturgico. Il concerto è inserito nella rassegna "Luna notte delle chiese" – prenotazione

16 giugno chiesa Santa Maria Canale Tortona "Omaggio al violista e compositore Francesco Xaverio Germiniani" – l'evento è realizzato in collaborazione con il XV Festival Internazionale "Alessandria Barocca e non solo…" e vedrà la partecipazione dell'ensemble L'Archicembalo – prenotazione

Gli eventi del Perosi Festival sono realizzati grazie alla collaborazione degli sponsor e con il contributo della Fondazione CRTorino, CRAlessandria, CRTortona nell’ambito del protocollo d’intesa “Perosi 60: Tortona città della musica”.