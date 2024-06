Eccoci tornare anche quest’anno pronte per accogliere con una grande festa il passaggio da Tortona de LaMITICA ciclostorica! Anno importante questo in onore del TOUR DE FRANCE 2024 che, con la sua terza tappa da Piacenza a Torino, transiterà da Tortona proprio il giorno successivo e che ci darà grandi emozioni imperdibili!!

“Bellezze in Bicicletta/Tortona Retrò” come sapete nasce come evento collaterale a LaMITICA ciclostorica con biciclette e abiti d’epoca, organizzata dall’Associazione I Colli di Coppi A.S.D., IX Tappa del Giro d’Italia d’Epoca, che vede partecipanti da ogni parte d’Italia e del mondo: Francia, Svizzera, Svezia, Inghilterra e quest’anno persino dall’Uruguay.

Così come in alcune altre città, borghi o paesi del territorio attraversati dai quattro percorsi de LaMITICA dove vengono organizzati i graditissimi ristori per i ciclostorici, anche a Tortona il gruppo delle volontarie dello staff organizza “Bellezze in Bicicletta/Tortona Retrò” ovvero una grande festa con musica, coreografie e danze in abiti vintage che coprono un periodo che va dalla fine dell’800 al 1980, con biciclette che hanno fatto la nostra storia, per trasformare la sosta del ristoro dei ciclostorici, naturalmente a base di prodotti eccellenti del nostro territorio, in un’esperienza ancor più memorabile e divertente. Riviviamo il passato delle donne di allora che con la loro bicicletta, assaporavano la libertà di muoversi, lavorare, divertirsi.

Ora come allora, la bellezza è una bicicletta e tanta voglia di vivere, con il coraggio dell’autoironia.

“Bellezze in Bicicletta/Tortona Retrò” è una festa di accoglienza organizzata da un gruppo di volontarie che sostengono e condividono i principi fondamentali dell’Associazione I Colli di Coppi A.S.D. che sono quelli della valorizzazione del nostro territorio attraverso il turismo lento e sostenibile.

Niente frivolezza solo tanta autoironia e desiderio di fare comunità.

Obiettivi e messaggi dell’iniziativa:

Incentivare la mobilità sostenibile: la bicicletta per tutti per muoversi in città e non solo per migliorare il benessere fisico, per ridurre lo smog, per aumentare la salute e anche il buon umore, il divertimento. Promuovere il nostro amatissimo e bellissimo territorio dei colli tortonesi, sostenendo gli amici organizzatori de LaMITICA e soprattutto i mitici ciclostorici che vengono a pedalare da tante parti d’Italia e del mondo sui nostri colli. Far trovare una città accogliente, dare il benvenuto nel rispetto delle antiche tradizioni, dei valori dei nostri nonni, a chi pedalando lungo i percorsi de LaMITICA ammirerà il nostro territorio ed assaporerà le nostre specialità, per questo li vogliamo accoglierli in un clima di festa! Sensibilizzare alla solidarietà, per non dimenticare il valore della raccolta fondi per associazioni no profit che tanto hanno necessità di una comunità sana e condivisiva per organizzare le proprie attività benefiche. Creare un’occasione di festa per grandi e piccini, insieme, in una simpatica atmosfera retrò, per fare comunità e divertirci!

Quest’anno abbiamo alcune novità di prestigio: la musica ritmata e travolgente della “BANDAKADABRA”, definita da Carlo Petrini ‘Fanfara urbana’ in quanto la città e la strada rappresentano il loro palcoscenico ideale, affrontano vari generi musicali con un’energia coinvolgente.

La band si è esibita in tutta Europa con crescente attenzione del pubblico. Sono da segnalare le loro collaborazioni con Vinicio Capossela, Malika Ayane e Samuel dei Subsonica.

Avremo anche il piacere di ascoltare l’esibizione della band “Swing Vibes” nata dalla passione per la musica swing, interpreta brani dal repertorio internazionale a quello italiano, insieme alla splendida voce di Daniela Placci, attrice e cantante molto apprezzata per talento ed eleganza, spazia tra pop, swing e jazz.

Daniela fa parte delle “Blue Dolls” in concerti per il mondo e in spettacoli con Drusilla Foer.

Domenica 30 giugno i mitici ciclostorici saranno accolti lungo le vie del centro da un corteo danzante a cura delle “Sweet Dolls” di Alessandria con Cristiana De Giglio grazie all’esperienza ed alla condivisione delle coreografie del “Peter Larsen Dance Studio A.S.D.” di Alessandria ed alla collaborazione di “Danzarte A.S.D.” di Stefano Botto di Tortona.

Programma della mattinata:

In Piazza Malaspina dalle 9.30 alle 12.30:

Musica dal vivo con “Swing Vibes” Band con Daniela Placci.

Accoglienza e registrazione dei partecipanti, fotografie ricordo al set fotografico assegnazione coccarde numerate per la giuria.

Per gli amanti dei look più vintage show di ‘The Barber Ivan Bognanni’, ‘The Barman Andrea Panizzardi’ e “Ketty’s Vintage Style” che creerà bellissime acconciature a tema con la collaborazione del Museo Permanente Memoria del Passato di Casalnoceto.

Laboratorio didattico per bambini dai 5 ai 12 anni, a cura del Fai delegazione Tortona e Fai Giovani, per avvicinare e trasmettere ai più piccoli la passione e la determinazione dei partecipanti a ‘La Mitica’ e lo spirito di accoglienza e sostegno delle ‘Bellezze in bicicletta’, il tutto a favore di una mobilità sostenibile e salutare, riscoprendo una manualità antica un po’ perduta con l’avvento delle nuove tecnologie.

In Piazza Malaspina oltre al set fotografico saranno presenti ‘Fondazione NALA’ e ‘Associazione EXAGO’ che, grazie alla generosità della Pasticceria Casali, raccoglieranno offerte a sostegno delle loro attività.

In piazza Duomo dalle 9.30 alle 12.30:

Dopo il successo della passata edizione, ritorna Il CICLOBUS di Segrate nuovo servizio gratuito, sicuro, ecologico, divertente e salutare per il trasporto scolastico per le scuole primarie del Comune di Segrate (MI), mezzo di trasporto ecologico a pedalata assistita dedicato ai bambini delle scuole elementari, con l’intento di migliorare la qualità della vita nelle città, svolgere attività all’aria aperta, apprendere direttamente nozioni di educazione stradale, insegnando ai bambini a muoversi in bicicletta sin da piccoli e a socializzare.

Grazie alla collaborazione di “il Vascello Veloce” e di Fiab Tortona verranno organizzate brevi corse, su prenotazione, sul ciclobus lungo la via Emilia e in piazza del Duomo libera e aperta in tutta la sua bellezza. In Piazza Duomo potremo trovare anche, Akeron Teatro, Azalai, che promuoveranno le loro attività.

Ritrovo e Partenza verso palazzo Guidobono del corteo danzante ed in bicicletta al ritmo della travolgente “BANDAKADABRA” che coinvolgerà tutti quanti anche gli spettatori in un ritmo che difficilmente non scatenerà la voglia di danzare a tutti.

In piazza Gavino Lugano dalle 9.30 alle 12.30:

La scuola di mountain bike di Enjoy the Trail.

Piazza Arzano e piazza Marconi di fronte a Palazzo Guidobono dalle 10 alle 11 circa:

Insieme alla Bandakadabra balleremo ed in festa attenderemo l’arrivo dei Mitici ciclostorici, per poi seguirli in corteo verso Piazza Malaspina, dove si incontreranno magicamente le due Band!

Alla ripartenza dei Mitici e sempre sotto la guida della conduttrice Alessandra Tropiano con Matteo Croce verranno omaggiati i partecipanti con look più vintage per cui si ringrazia tutti gli sponsors che hanno voluto in questa forma presenziare all’evento.

Si desidera soprattutto ringraziare per il sostegno ed il patrocinio dell’evento: la Fondazione C.R. Alessandria, il Comune di Tortona, la Fondazione C.R. Tortona, Festina, Simecom, Città d’Italia Itinerari di Caffè, Corte di Rivalta e Tomato Farm per la generosità.

Collaborano all’evento il servizio Civile Universale di Tortona, l’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo di Tortona, la CRI in Bici, tante associazioni che ci seguono da sempre.

Tutti possono partecipare in bicicletta o a piedi, in abiti vintage per calarsi ancora di più nell’atmosfera vintage e gioiosa della festa, vi aspettiamo!

La partecipazione è gratuita! ci trovate sui social:

https://www.facebook.com/BellezzeinBiciclettaTortonaRetro https://www.instagram.com/bellezzeinbiciclettatortona

Aspettiamo le vostre adesioni tramite il link che troverete sui social o direttamente passando allo stand dello staff il giorno stesso. Se volete scriveteci per info alla e.mail tortonaretro@gmail.com

Curiosate anche sul sito www.lamitica.it ci sono gli album delle foto delle edizioni passate oltre ai percorsi che farà LaMITICA Ciclostorica con Bici d’Epoca per i Colli di Coppi con partenza ed arrivo a Castellania Coppi.