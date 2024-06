FORAGERS

regia di Jumana Manna

è il film documentario della durata di 65 minuti che verrà proiettato a

GARBAGNA Domenica 30 giugno alle ore 21,30

L’ultimo film dell’artista americana di origine palestinese Jumana Manna racconta il conflitto tra le autorità israeliane responsabili dei parchi e delle riserve naturali e il popolo palestinese, in particolare donne e anziani, che raccolgono nei campi piante selvatiche commestibili. Girato sulle alture del Golan, in Galilea e a Gerusalemme, attraverso l’utilizzo della finzione, del documentario e di filmati d’archivio, Foragers mostra scene di inseguimenti tra i raccoglitori e le pattuglie israeliane, momenti di difesa nelle aule del tribunale e momenti in cucina. Con un velo di ironia Jumana Manna racconta come queste leggi costituiscano per i palestinesi un’ulteriore forma di alienazione dalla loro terra, parla della resilienza del suo popolo nel difendere le proprie tradizioni in opposizione all’atteggiamento dei rappresentanti dello stato israeliano che insistono sulla loro competenza scientifica e sul dovere di proteggere la natura.

Questa proiezione fa parte delle anteprime del FILM FESTIVAL VOCI DEI BOSCHI

Si tratta di un festival internazionale sull’agricoltura giunto alla sua IV edizione che si svolge a

Costa Vescovato il 26 – 28 luglio 2024

Con “Voci dei Boschi” s’intende saper dare ascolto e visibilità a realtà agricole e contadine, voci che parlano delle nostre radici, che ci rappresentano e sostengono la nostra storia, cultura e tradizione – italiana e internazionale.

Il tema di Voci dei Boschi Film Festival 2024 è il buio.

Il buio e il silenzio del bosco in opposizione alla luminosità imposta alle nostre città e all’inquinamento luminoso a cui, distrattamente, ci si abitua. Il buio dei sussurri e dei segreti nelle lotte per i diritti della terra, di chi la abita e la lavora. Il buio come bellezza dell’oscurità. Il buio filosofico della caverna. Il buio del grembo da cui nasce la vita.

Il buio delle notti dei falò e delle feste agricole tradizionali.

“L’energia della luce, il conforto dell’ombra e la magia del buio.” Le voci dei boschi parlano le lingue contadine di tutto il mondo.