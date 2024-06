Domenica 16 giugno si terrà il terzo ed ultimo spettacolo previsto per l’anteprima estiva del Perosi Festival 2024. Dopo il successo di pubblico dei due precedenti eventi, si cambia location. Dopo l’Abbazia di Rivalta Scrivia, infatti, ad ospitare il concerto sarà la chiesa di Santa Maria Canale a Tortona. L’evento è realizzato in collaborazione con il XV Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo…” e porterà nella città natale di Lorenzo Perosi l’ensemble L’Archicembalo impegnato nell’esecuzione di un programma omaggio al violinista e compositore Francesco Xaverio Geminiani (1687-1762). Un’occasione imperdible per immergersi e assaporare le atmosfere barocche. L’Archicembalo, infatti, si pone nel panorama musicale come uno dei punti di riferimento nell’esecuzione del repertorio musicale del Barocco e del primo Classicismo,secondo le prassi dell’epoca e su strumenti originali.

L’Archicembalo nasce nel 2000 dal desiderio di Marcello Bianchi (violino e konzertmeister) e Daniela Demicheli. Particolarmente impegnato nella diffusione del repertorio italiano del ‘600/’700, l’ensemble, con organico variabile dal trio all'ottetto, ha rivolto il suo interesse soprattutto all’opera di Antonio Vivaldi. La discografia de L’Archicembalo è prossima ad ampliarsi con la realizzazione (Agosto 2024) della registrazione integrale dei Concerti Grossi op. 2 e 3 di Francesco Xaverio Geminiani, su commissione dell’editrice Brilliant Classics.

I tre concerti estivi sono liberi e gratuiti, nel rispetto della mission del Perosi Festival che, da sempre, è quella di creare inclusione e socialità attraverso la musica e la sua naturale capacità di suscitare emozioni e accarezzare l’anima.

Per info e modalità di prenotazione dei posti a sedere: www.lorenzoperosi.net

Gli eventi del Perosi Festival sono realizzati grazie alla collaborazione degli sponsor e con il contributo della Fondazione CR Torino, CR Alessandria e CR Tortona, nell’ambito del protocollo d’intesa “Perosi 60: Tortona città della musica”, sottoscritto dal Comune di Tortona, dalla Diocesi di Tortona, dalla Famiglia Orionina e dall’associazione Pro Iulia Derthona.

PROGRAMMA

Francesco Xaverio Geminiani, il Furibondo

Concerto Grosso in do minore Op.2 n.1

Andante, Allegro, Adagio, Allegro

Concerto Grosso in do minore Op.2 n.2

Adagio, Allegro, Adagio, Allegro

Concerto Grosso in Re Maggiore Op.2 n.4

Andante, Allegro, Adagio, Allegro

Concerto Grosso in re minore Op.2 n.3

Presto, Adagio, Allegro

Concerto Grosso in sol minore Op.3 n.2

Largo e staccato, Allegro, Adagio, Allegro

Concerto Grosso in re minore Op.3 n.4

Largo e staccato, Allegro, Largo, Vivace