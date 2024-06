Giunto alla III Edizione, sabato 15 e domenica 16 giugno a Terzo è in programma l’evento ‘Borgo Aperto’, un weekend ricco di musica, arte e cultura con live musicali, momenti eno-gastronomici, visite guidate al borgo ed ai monumenti principali, un mercatino di arte e artigianato e musica itinerante.



Il via alla manifestazione sarà sabato 15 giugno con “Borgo in Musica” – dalle ore 17.00 angoli musicali con le esibizioni live tra le piazzette del centro storico con:

“Indigo Rivera”, Riccardo Pronzato voce e chitarra e Gaia Abaclat al violoncello. Essenzialità e delicatezza caratterizzano la musica e gli arrangiamenti di questo duo, formatosi con la musica classica per poi arrivare all’indie- folk;

Filippo d’Erasmo, cantautore che ama la forma canzone ed il pop che ha dei contenuti – la sua musica mescola indie-rock, pop e musica d’autore, non disdegnando le contaminazioni elettroniche;

“Grand Drifter”, è il nome del progetto musicale di Andrea Calvo – voce, chitarra e pianoforte, a volte come band, a volte come solo, un cantautore gentile, delicato, spazia tra coordinate emotive legate ai Beatles, a Elliot Smith e virate elettriche che guardano al pop-rock;

“Musica che gira intorno” – Eliana Parodi – voce, Sergio del Sabato- chitarra acustica, voce, Andrea Cavalieri – basso elettrico -voce e Andrea Assandri batteria – un piccolo viaggio nella canzone d’autore Italiana, arrangiata ed eseguita per l’occasione in formazione acustica. Un delicato ma intenso viaggio attraverso le più belle canzoni di Fabrizio De André, Ivano Fossati, Lucio Dalla, Niccolò Fabi, Carmen Consoli, Vinicio Capossela.

Aperitivo in musica per gustare i vini ed i prodotti del territorio con i produttori locali di vino.



Alle ore 21:00 in occasione della prima partita degli Europei di calcio 2024 proiezione su Maxi Schermo della partita “Italia – Albania” presso l’arena comunale. Ingresso gratuito! Specialità gastronomiche a cura del Circolo unTerzo.



Domenica 16 è la giornata dedicata al ‘Borgo in Arte e Poesia’, dove dalle ore 15:00 fino alle 19:00 si potrà partecipare ad una serie di visite guidate gratuite del borgo ed ai monumenti principali, alla Torre medievale, accessibile, grazie ad una comoda scalinata in ferro, fino alla cima, da cui si gode uno straordinario panorama; l’Oratorio di Sant’Antonio Abate, antico edificio situato a strapiombo sulle rocche di Terzo, sede della Confraternita; la Chiesa parrocchiale di San Maurizio, che conserva un pregiato organo ottocentesco. Un mercatino d’arte, artigianato e prodotti locali animerà le vie e i suggestivi cortili del centro storico,, oltre ad un punto di informazioni turistiche. Alle ore 16:00 la Biblioteca Poetica “Guido Gozzano” di Terzo, curerà una presentazione del libro di Ornella Cornara “Casa Michelangelo” – presso la sala Benzi in via Brofferio, accompagnato da intermezzi musicali al pianoforte con i giovani pianisti, vincitori del Concorso Pianistico Acqui – Terzo Musica: Edoardo Grillo, Gabriele Bensi e Francesco Tobia.



Si potranno rivivere le atmosfere celtiche grazie al gruppo folkloristico Irlandese i “Treels”, che si esibirà con musica e danze tradizionali itineranti nel borgo. Punti gastronomici con la farinata e presso il Circolo unTerzo.

Per terminare in bellezza, dalle 18 aperitivo in musica, presso l’Arena comunale.



Per ulteriori informazioni contattare il Comune di Terzo 0144 594264 oppure via whatsapp 334 1028294.

