Tante le manifestazioni in questo week organizzate dal Comune di Tortona guidato dal Sindaco Federico Chiodi e dal vice nonché assessore alla Cultura, Turismo e Sport Fabio Morreale (nelle foto in alto) che la rubrica settimanale degli appuntamenti del week end si trasferisce in via eccezionale in apertura di giornale.

SABATO 25 MAGGIO

Tortona: dalle 10 alle 22 in via Emilia “Assaggia Tortona” Quindici ristoratori, sedici vignaioli, ventisette produttori a km 0, quattro birrifici artigianali, disposti in oltre sessanta stand e cinque truck saranno i protagonisti di AssaggiaTortona, tradizionale rassegna enogastronomica che la città promuove annualmente, da diversi lustri, per far conoscere le eccellenze della terra e della tavola del suo territorio. Dopo l’ottima risposta di pubblico delle ultime edizioni, anche quest’anno la città ripropone il connubio tra prodotti, piatti, vini e birre che le varie aziende, grazie al loro costante lavoro, alla cura e all’impegno profuso ciascuno nella propria attività, trasformano in una rassegna di eccellenze nel settore agroalimentare che ha ormai assunto un rilievo ben oltre il contesto locale, offrendo al pubblico la possibilità di assaggiare piatti che mettono in risalto ingredienti tipici locali in abbinamento ai vini del territorio tortonese, anch’essi ormai solidamente noti e presenti sulle tavole del mondo. Ci sarà così la possibilità di assaggiare, al naturale o quali delicati ingredienti di piatti che mescolano tradizione e ricerca, le mitiche fragole profumate di Tortona, le pesche di Volpedo, la ciliegia Bella di Garbagna e poi il salame Nobile del Giarolo, le tome, i formaggi di capra e il rinomato Montebore e altro ancora. Il tutto accompagnato da un calice di vino dei Colli Tortonesi, anche qui con ampia possibilità di scelta tra grandi bianchi quali il rinomato Derthona Timorasso ed il Cortese o i tradizionali rossi Barbera e Croatina.

Tortona: per la rassegna “Libri dal Vivo” nelle Sale della biblioteca e in piazza Marconi presentazione di numerosi libri secondo questo programma

ore 10:00 Lucia Carrea C’era una volta una musica. Costruire un percorso musicale a partire da un albo illustrato. Edizioni Erickson

ore 10:45 Luca Lume Hogmanay. L’alba degli Dei. Echos Edizioni

ore 11:30 Oscar Mazzariol Risveglio. Dalla poesia alla fotopoesia Gennaro Fusco intervista Maria Rosa Carosio. Joker Edizioni

ore 15:00 Marco Candida Come in cielo. Mompracem Edizioni

ore 15:45 Roberto Almagioni Il tesoro del Mandrogno. Araba Fenice Edizioni

ore 16:30 Osvaldo Semino La leggenda del girifalco. Introduce Andrea Scotto. puntoacapo Editrice

ore 17:15 Salotto letterario con Viviana Albanese Baccarat, Gianni Caccia L’ultimo bivio, Beppi Repetto Non sono lontano. puntoacapo Editrice

ore 18:00 Maria Grazia Milani Storia di giovani vite dal destino spezzate. Ai Martiri di Fabbrica Curone caduti per la libertà. 4Graph

ore 20:45 Davide Basile Prospettiva Alpha. Rossini Editore

ore 21:30 Pier Emilio Castoldi Il colpo perfetto. Ugo Mursia Editore

Tortona: dalle 10 alle 22 in piazza Duomo “Festival delle Trottole” Spettacolo di intrattenimento con show di trottole acrobatiche, esposizione e tornitura di trottole, spettacoli circensi e giocoleria, artisti internazionali, laboratori per bambini.

Tortona: fino al 26 maggio presso la biblioteca “Gli stili che si incontrano” Mostra d’arte collettiva delle opere di Domenico Brignani, Pierluigi Cavallero, Giovanna Chiaramonte. Orario 16-19

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.

Castelnuovo Scrivia: dalle 15 alle 24 Festa Medioevale La festa medievale di Castelnuovo Scrivia è l’occasione in cui si benedice la città con il busto del Santo Patrono Desiderio. La festa si volge in paese annualmente. Nella piazza centrale è allestito un accampamento medievale e, nei quartieri, le taverne medievali, anch’esse allestite solo in occasione della festa.

Volpedo: dalle 9 alle 14 in piazza 1° maggio Decennale del Mercato Biologico di Volpedo mercato contadino ed artigianale, prodotti locali e musiche folk dal mattino possibilità di visite guidate al Museo Didattico e allo Studio-Museo del pittore Giuseppe Pellizza da Volpedo dalle ore 12:30 pranzo in compagnia

DOMENICA 26 MAGGIO

Tortona: per la rassegna “Libri dal Vivo” nelle Sale della biblioteca e in piazza Marconi presentazione di numerosi libri secondo questo programma

ore 10:00 Marco Ercolani e Angelo Lumelli Cento lettere (2023). Edizioni Joker

ore 10:45 Carlo Degiorgi La straordinaria storia di Nonno Felice (dove finiscono le memorie … iniziano le fonti. Da una ricerca genealogica, la romanzata vita di un uomo nato due secoli fa)

ore 11:30 Enrica Bassi Insì a parlavan i noster vègg: modi di dire e proverbi in dialetto tortonese dei primi del ‘900

ore 15:00 Matteo Orlandi Tempi duri per i vivi

ore 15:45 Bruno Volpi Il tesoro della Baronessa. Erba Moly Editore

ore 16:30 Luciana Benotto, Sofonisba torna in Italia – trilogia dedicata alla pittrice Sofonisba Anguissola. La Vita Felice Edizioni

ore 20:45 Valentina Usala A cantar d’amore. Antologia di racconti brevi. A cura di Vincenzo Soddu. Janus Editore

ore 21:30 Anna Maria Torriglia E a voi non resteranno che le briciole. Transeuropa Edizioni

Tortona: dalle 10 alle 19 in piazza Duomo “Festival delle Trottole” Spettacolo di intrattenimento con show di trottole acrobatiche, esposizione e tornitura di trottole, spettacoli circensi e giocoleria, artisti internazionali, laboratori per bambini.

Alluvioni Piovera dalle 10 alle 18 XIV Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane – ADSI Oltre 450 luoghi esclusivi come castelli, rocche, ville, parchi, giardini lungo tutta la penisola apriranno gratuitamente le loro porte per accogliere tutti coloro che vorranno immergersi in luoghi unici della storia e del patrimonio artistico e culturale italiano.

Castelnuovo Scrivia: dalle 10 alle 24 Festa Medioevale La festa medievale di Castelnuovo Scrivia è l’occasione in cui si benedice la città con il busto del Santo Patrono Desiderio. La festa si volge in paese annualmente. Nella piazza centrale è allestito un accampamento medievale e, nei quartieri, le taverne medievali, anch’esse allestite solo in occasione della festa.

Momperone: Radunello “Luca nel Cuore” Evento organizzato da Vespa Club Villaromagnano “Luca nel cuore”.L’appuntamento è annuale, in memoria di Luca Guerci, il giovane difensore, maglia n. 7 del Villetta, la squadra di calcio di Villaromagnano, prematuramente scomparso a soli 18 anni in un incidente stradale. PROGRAMMA ore 9:30 ritrovo con colazione Happy Bar presso Mater Dei di Tortona – segue giro turistico tra i colli tortonesi, ore 12:30 pranzo presso A.T. Pro Loco Momperone in via 1 maggio (menù: antipasto di benvenuto, malfatti con ragù o burro e salvia, salamelle con patatine o formaggi/verdure grigliate, crostata, acqua/vino/caffè

Volpedo: alle 8 presso la Pieve camminata sui luoghi Pellizziani