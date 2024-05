FRANÇOIS A FUMETTI IL NATALE DI FRANÇOIS PASSIONE SCRITTORE

Tornano i fumetti di cui è protagonista il simpatico avvocato parigino François Bouvier. “Il Natale di François” è l’effervescente trasposizione a fumetti dell’omonimo racconto di narrativa. In compagnia di François e della sua famiglia, una brillante avventura natalizia per farci divertire.

Si tra dell’ultima opera a fumetti di una scrittrice contemporanea tra le più apprezzate del momento che ama soprattutto gli evergreen: “I miei autori preferiti – dice Patrizia – restano Alessandro Manzoni, Agatha Christie e Jules Verne.”

“Seguo l’ispirazione – aggiunge la scrittrice – in qualunque momento sia possibile, mi precipito ad annotare ciò che mi affiora alla mente nei post-it gialli, che ormai quasi invadono la mia caotica scrivania. In alternativa, utilizzo il registratore dell’i-phone. Faccio ampio ricorso all’immaginazione e ai ricordi. Amo stare fra la gente per osservarla. Mentre scrivo, mi rivesto dei miei personaggi perchè li devo capire profondamente. Amo diversificare le ambientazioni, dalle metropoli più affascinanti del mondo alle cittadine di provincia.”

CHI E’ PATRIZIA RIELLO PERA

