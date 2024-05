“Open your eyes. Save the world. Raccogliamo per il nostro futuro”. Questo il messaggio della locandina preparata dai ragazzi della Secondaria di 1° grado di Pontecurone per la Giornata Ambientale 2024. Un evento ormai tradizionale, giunto alla terza edizione, organizzato in sinergia da Comune, Gestione Ambiente e Scuola ‘Bonfiglio Zanardi’, con la collaborazione dei volontari della Protezione civile, della Pro loco e dell’AGE.

Mercoledì 22 i ragazzi, armati di guanti, pinze e sacchi, sono stati ancora una volta i protagonisti della raccolta di rifiuti abbandonati lungo vie e piazze del paese, che hanno differenziato con attenzione. I sacchi sono stati poi conferiti al rinnovato Centro di Raccolta, dove Francesca Danieli, responsabile Comunicazione di Gestione Ambienti e una sua collaboratrice hanno spiegato agli alunni come funziona il Centro di raccolta.

L’iniziativa, sempre di successo, è stata una formidabile lezione di educazione civica e ambientale sul campo.