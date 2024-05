Appuntamento mercoledì 29 alle ore 18,30 presso la sala di rappresentanza dell’Unione

Provinciale MCL al Chiostro di Santa Maria di Castello in Alessandria, per una riflessione

sulla Democrazia di Papa Francesco, condotta da Marco Margrita, presidente regionale

MCL e Piercarlo Fabbio, presidente provinciale del Movimento. Relatori: Maria Rosaria

Pilla, vicepresidente nazionale MCL e Pierpaolo Saleri, consigliere generale MCL. Pier

Paolo Saleri, intellettuale, saggista e analista politico, è autore del volume “Il denaro non

governa” (con Andrea Tornielli, edizioni Piemme), dedicato al Magistero sociale di Papa

Francesco.

«Il denaro. Come governa? Con la frusta della paura, della disuguaglianza, della violenza

economica, sociale e militare. Una spirale discendente che sembra non finire mai. C’è un

terrorismo di base che deriva dal controllo del denaro sulla terra e minaccia l’intera

umanità».

“Nel denunciare a più riprese in discorsi, documenti e omelie le nefaste conseguenze di un

irresponsabile malgoverno dell’economia mondiale, Papa Francesco usa parole forti e

inequivocabili. La difesa dell’ambiente e la lotta contro l’esclusione esigono il

riconoscimento di una legge morale alta e di una politica che si riprenda il ruolo di guida

autorevole.”

Questo l’incipit da cui MCL partirà per approfondire le linee guida della Dottrina Sociale di

Papa Francesco, che raccoglie l’eredità ideale dei Pontefici precedenti…



Piercarlo Fabbio Presidente Provinciale MCL Alessandria