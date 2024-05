Lunedì 29 aprile, la classe terza dell’indirizzo chimico ha avuto l’occasione di recarsi a Genova per poter ammirare dal vivo tutto ciò che rappresenta per le grandi esplorazioni geografiche e le navigazioni uno dei più importanti centri culturali marittimi d’Europa.

Gli studenti hanno avuto modo di visitare il centro storico, con i carruggi e il porto antico, palazzo Ducale e palazzo San Giorgio ma soprattutto il museo Galata.

Il Museo Galata di Genova è un museo marittimo che racconta la storia e l’importanza del mare per la città di Genova e per l’intera regione. Espone reperti storici, documenti e offre esperienze interattive per far conoscere al pubblico la ricchezza della tradizione marittima genovese.

In particolare la classe ha partecipato a un laboratorio basato sui viaggi di migrazione degli italiani negli Stati Uniti alla fine del XIX secolo e sulle migrazioni contemporanee dall’Africa fino in Italia. Ciò che ci ha fatto riflettere sono state, in particolare, le condizioni dei viaggi in entrambe le epoche storiche e le enormi difficoltà patite da persone alla ricerca di una vita migliore e più dignitosa.

Oltre alla visita al Museo del Mare, ci è stato possibile entrare all’interno del sommergibile “Nazario Sauro S 518” costruito per la Marina militare italiana nel 1976, negli anni della Guerra Fredda, che ha concluso il suo “servizio” nel 2002 divenendo l’unico sommergibile italiano visitabile in mare.

Il sommergibile, fornito di audio e suoni interattivi, ci ha permesso di immedesimarci in ciò che provavano i membri dell’equipaggio, costretti a vivere a volte per molti mesi all’interno di spazi così ridotti.

Katerina Basso e Alessia Ferla, 3^AA