Un guasto imprevedibile e per certi versi incredibile si è verificato oggi, venerdì 10 maggio nel parcheggio sotterraneo di Tortona alla ex caserma Passalacqua che ha visto impegnati i Vigili del Fuoco di Tortona per oltre cinque ore.

E’ accaduto che per cause ancora in corso di accertamento un tubo dell’impianto antincendio si è rotto e il parcheggio si è allagato. Una grande quantità d’acqua che si è riversata in tutto il primo piano seminterrato raggiungendo la cabina elettrica ed è andata bene che non sia accaduto un disastro.

La grande quantità d’acqua ha raggiunto anche il secondo piano seminterrato.

I pompieri Tortonesi in collaborazione con la Polizia Municipale di Tortona e i gestori del parcheggio hanno subito provveduto a far uscire oltre 270 automobili parcheggiate dopo aver rintracciato i vari proprietari. Le operazioni sono andate avanti fino alle 13 di oggi e solo qualche decina di auto di proprietà di alcuni pendolari è stata spostata nel pomeriggio.

La causa del disastro è stata trovata e gli operai si sono messi subito al lavoro, tuttavia saranno necessari alcuni giorni prima ripristinare la piena sicurezza; nel frattempo il parcheggio è stato chiuso.