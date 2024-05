Con il mese di Giugno torna a Castellazzo Bormida il GamondiumMusicFestival, la stagione di concerti promossa dalla SOMS in collaborazione con il Comune, sotto la direzione artistica di Marcello Bianchi.

L’ormai nota qualità della proposta musicale del Festival e l’attenzione ad una programmazione coinvolgente e godibile non solo dagli addetti ai lavori, ma anche da appassionati e neofiti, attirano a Castellazzo un folto pubblico non solo locale, che nelle passate sei edizioni ha accolto con grande entusiasmo e partecipazione gli eventi proposti.

Quest’anno i tre appuntamenti previsti sono tutti dedicati alla musica da camera e coinvolgono tre diverse formazioni: il duo pianoforte a 4 mani, il duo violino – pianoforte ed il quartetto d’archi.

I pianisti Matteo Costa e Daniela Demicheli inaugureranno la Stagione con un pirotecnico concerto dal titolo IN BIANCO E NERO (chiaro riferimento alla tastiera del pianoforte) che si svolgerà Sabato 1 giugno alle ore 18 presso la chiesa di Santo Stefano. In programma musiche di G. Rossini, G. Gershwin e D. Milhaud. Il parco adiacente alla chiesa ospiterà, a fine concerto, una degustazione di prodotti locali d’eccellenza offerta da Giraudi, Cioccolato all’infinito – Panetteria Pasticceria Ferraris – La Bottega del Pane – Salumificio Cereda – Vineria Mezzo-Litro.

Domenica 23 giugno alle ore 21 sarà il Duo Bianchi – Demicheli (violino e pianoforte) a condurre il pubblico che interverrà presso la chiesa di Santo Stefano in un viaggio OLTRE L’ARCOBALENO, con un programma dedicato alle più note colonne sonore composte per il grande schermo. Una imperdibile serata all’insegna dell’emozione con i due musicisti che hanno dato vita al GamondiumMusicFestival.

Nuovamente pomeridiano sarà l’evento di chiusura del Festival che si svolgerà, in co-produzione con il XV Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo…”, Domenica 30 giugno alle ore 18 presso la chiesa della SS. Trinità da Lungi. L’iconico Ensemble Lorenzo Perosi dedicheràalle suggestioni popolariche permeano tantamusica “colta” il concerto dal titolo IL QUARTETTO RACCONTA… In programma musiche di A. Dvorak, A. Borodin, M. De Falla, B. Smetana.

Anche in questa occasione a fine concerto verrà offerta degustazione di prodotti locali d’eccellenza.

Il VII GamondiumMusicFestival è realizzato grazie al contributo della Fondazione CRT e gode del Patrocinio della Provincia di Alessandria e del Comune di Castellazzo Bormida.

Gli eventi sono ad INGRESSO LIBERO senza alcuna necessità di prenotazione

Per informazioni

3470867632

gamondium.musicfestival@gmail.com