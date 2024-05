La città di Tortona ospiterà venerdì 28 giugno 2024 alle ore 20,30 la terza edizione della rassegna Love for Music – Music for Love, l’importante appuntamento musicale a scopo benefico realizzato quest’anno a favore dell’Associazione Enrico Cucchi; la finalità di questa edizione è la raccolta di fondi destinati all’acquisto di un’auto attrezzata, necessaria per proseguire con qualità e sicurezza l’attività di assistenza ai malati che l’Associazione Tortonese svolge da più di trent’anni.

Nell’Arena esterna al Cinema Megaplex Oasi di Tortona lo spettacolo, organizzato dalla Your Sound Eventi, vedrà come guest star della serata Enrico Ruggeri, il cantante dall’anima rock che ha segnato la storia della musica italiana con successi indimenticabili e che ha riscosso importanti consensi con trasmissioni televisive che hanno affrontato tematiche di rilievo sociale e culturale; Ruggeri si esibirà con la sua band presentando un programma di canzoni coinvolgente ed emozionante.

Ospite d’eccezione sarà Claudio Lauretta che allieterà la serata con le sue gag e le esilaranti imitazioni che lo hanno reso famoso anche al pubblico della televisione.

Lo spettacolo sarà aperto dall’esibizione di realtà musicali e culturali del territorio e vedrà protagonista la Band YOUR SOUND composta da Emanuele Consogno (batteria), Nicola Bruno (basso), Umberto Ferrarazzo (chitarra), Gege Picollo (chitarra) e Andrea Girbaudo (tastiere).

Questa parte musicale avrà come supporto la partecipazione del Coro “Vivarmonia” di Volpedo e dal Coro di voci bianche delle Tre Valli: Kinder Chorus Paolo Perduca di Tortona, il Coro Librinscena di Garbagna e l’Hub Chorus di Volpedo.

La direzione musicale e gli arrangiamenti delle performance nella prima parte dello spettacolo sono affidati ad Enzo Consogno, musicista con esperienza trentennale nel campo lirico-sinfonico nazionale ed internazionale, che per l’occasione sarà al pianoforte.

Alla direzione artistica è Emanuele Semino, tenore di Sarezzano (AL), che calca le scene nazionali ed internazionali dall’età di 14 anni, vantando importanti collaborazioni artistiche e che si esibirà come solista nella prima parte della serata.

Nel contesto dell’evento verrà consegnato all’artista Enrico Ruggeri, dagli organizzatori e dalle istituzioni della Città di Tortona rappresentata dal Sindaco, il “Premio alla Carriera Luigi Albertelli” istituito in onore del noto autore e paroliere Tortonese molto amato da diverse generazioni di appassionati e ricordato per successi come “Zingara” (Iva Zanicchi), alcuni brani indimenticabili dei Dik Dik e le colonne sonore di cartoni animati come “Ufo Robot”.

Il riconoscimento è motivato dalla valenza socio-culturale dei testi delle canzoni scritte da Ruggeri che caratterizzano la memoria collettiva.

Il noto cantante ha accolto con entusiasmo l’dea di realizzare un concerto a favore dell’Associazione Enrico Cucchi; queste le sue parole: “Conoscevo Enrico Cucchi: sono felicissimo di rendermi utile ricordando una grande persona. L’Associazione che porta il suo nome è già nel mio cuore. Vi aspetto il 28”

La biglietteria sarà fisica, presso la cassa centrale dell’Iper Tortona, ed online all’indirizzo

https://www.ticketone.it/artist/enrico-ruggeri/ gestita direttamente da TicketOne a livello nazionale. Si specifica che tutto il ricavato proveniente dalla vendita dei biglietti del concerto verrà versato da TicketOne direttamente all’associazione Enrico Cucchi per l’acquisto del nuovo mezzo attrezzato per il trasporto dei malati, al fine di garantire assistenza, visite, esami e cure ai pazienti più fragili.

La qualità dell’evento ormai giunto alla sua terza edizione e la nobile finalità, rivolta quest’anno all’Associazione Enrico Cucchi, presieduta dalla dott.ssa Pia Camagna, che negli anni si è distinta per il suo operato, hanno permesso di ottenere il patrocinio del Comune di Tortona, il sostegno diretto della squadra di basket Bertram Derthona, che milita nella Lega Basket serie A ed il supporto di molte aziende che hanno deciso di contribuire all’iniziativa.

Resta ora agli spettatori il compito di riempire i circa 3.000 posti a sedere per assistere al concerto che verrà video-ripreso da tv, radio, dirette social e web e che offrirà ai presenti la possibilità di trascorrere una serata indimenticabile, contribuendo in modo determinante alla realizzazione di quello che per alcuni rappresenta un sogno.