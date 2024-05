Nella giornata di lotta internazionale del 1° Maggio, i lavoratori sicobas di Tortona hanno partecipato al corteo di Milano, insieme a centinaia di altri lavoratori, militanti e attivisti!

La pioggia battente non ha disperso la carica di tanti lavoratori e tante lavoratrici, che hanno percorso le strade di Milano per rivendicare la loro opposizione allo sfruttamento, alla guerra imperialista e contro il genocidio sionista in terra di Palestina!

Ancora una volta gli operai e le operaie avanguardia della lotta di classe nei settori piú sfruttati, ci hanno ricordato come il primo maggio, giornata storica per tutto il proletariato internazionale, non sia solo una ricorrenza, ma un giorno di lotta per tutti gli oppressi!

Quegli stessi lavoratori che nella giornata di ieri, 30 Aprile, sono stati impegnati in un’intensa giornata di mobilitazione davanti ai cancelli dei magazzini, in occasione dello sciopero nazionale per il rinnovo del CCNL logistica proclamato dal S.I. Cobas, insieme a tante altre sigle del sindacalismo combattivo!

Sui nostri territori giá alle prime ore della notte siamo stati impegnati nel picchetto davanti allo stabilimento Logista (ex manifattura Tabacchi) di Tortona, dove il presidio operaio è andato avanti per 13 ore consecutive; mentre nel pomeriggio ci siamo spostati a Genova, per sostenere il presidio dei riders di Justeat, che hanno aderito anche loro allo sciopero nazionale del settore!

Una giornata intensa di mobilitazione che ha praticato conflitto reale davanti i posti di lavoro e che ha bloccato un’intero settore, quello della logistica, assolutamente centrale, nell’economia capitalistica.

Da domani, con ancora piú forza, rilanciamo il lavoro di lotta e organizzazione di una pratica sindacale conflittuale e di classe nelle fabbriche, nei magazzini, sui territori contro lo sfruttamento, la tendenza generale all’economia di guerra e al conflitto imperialista!