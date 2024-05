Il sindaco Claudio Scajola ha ricevuto nei giorni scorsi a Palazzo Civico il pugile imperiese Andrea Cikalleshi, accompagnato dal presidente della società Fighting Boxe di Imperia, Domenico Lavagna, l’istruttore Timoty Callegari e il collega pugile Mehdi Gueribi.

Durante l’incontro, il sindaco Scajola ha espresso a nome della città le congratulazioni per i successi sportivi che sta ottenendo e apprezzamento per la scelta di salire sul ring con la scritta “Imperia” sui pantaloncini. Il pugile imperiese classe 2000, che ora vive nel Regno Unito, ha ringraziato il sindaco per il riconoscimento e e ha ribadito il suo profondo legame con Imperia. Ha inoltre donato al primo cittadino una sua fotografia sul ring, accompagnata dalla dedica “Da un giovane guerriero ad un grande guerriero”.

“È estremamente gratificante vedere giovani talenti cresciuti nella nostra città continuare a inseguire i propri sogni, anche con grande sacrificio, e a raggiungere traguardi importanti. La storia di Andrea, ma anche quella di Mehdi, è la storia di due ragazzi che, come tanti altri in settori anche molto diversi, vanno avanti senza farsi abbattere dai colpi duri della vita. Confido che lo spirito guerriero che loro dimostrano sul ring possa essere mostrato anche da Imperia nell’affrontare le grandi sfide di sviluppo che l’aspettano”, commenta il sindaco Claudio Scajola.