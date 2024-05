Nel 2000 le Nazioni Unite hanno proclamato il 22 maggio Giornata Mondiale della Biodiversità, per sottolineare l’importanza della ricchezza della vita sulla Terra e la necessità di salvare e preservare le specie animali e quelle vegetali.

Il FAI, Fondo per l’Ambiente Italiano ETS, ha dichiarato maggio mese della biodiversità e ha invitato le Delegazioni e i Gruppi Giovani di tutt’Italia a organizzare in questo mese eventi dedicati alla biodiversità.

I sei Gruppi FAI Giovani e le sei Delegazioni FAI della Liguria propongono in questo mese un ricco calendario di eventi sul tema, con l’obiettivo di raccontare la regione in maniera circolare in tutte le sue sfaccettature ed esaltare le peculiarità del nostro territorio che per ragioni storiche, culturali e geografiche rappresenta un esempio di sostenibilità e di integrazione uomo-natura.

Sabato 25 maggio il Gruppo FAI Giovani di Imperia e la Delegazione FAI di Imperia invitano iscritti e cittadini a partecipare alla passeggiata con picnic “FAI vivere il bosco”.

Si partirà alle ore 9 dalla tardomedievale Cappella di Santa Brigida sul crinale tra Dolcedo e Civezza, tra la valle del Prino e la valle del San Lorenzo, e si camminerà per due ore e mezza (soste comprese) lungo un facile stradone sterrato sino alla Casa del Partigiani e ai Pratoni del Faudo, dove si farà un “picnic della biodiversità” con pranzo al sacco. Durante la salita, la pausa e la discesa alcune guide naturalistiche illustreranno le peculiarità ambientali, le diverse tipologie di vegetazione influenzata dall’esposizione solare e dall’altitudine, gli effetti dei cambiamenti climatici. La durata complessiva dell’evento (andata, ritorno, pausa pranzo al sacco) sarà di circa 6 ore.

Sarà una giornata per riscoprire luoghi conosciuti che verranno osservati da un punto di vista diverso, quello delle piante e degli animali che li abitano. Una giornata all’insegna dei valori FAI #FAIBIODIVERSITÀ

L’evento sarà a numero chiuso, 40 persone divisi in due gruppi,con prenotazione da farsi entro venerdì 24 maggio versando il contributo di 10€ gli iscritti FAI e 15€ i non iscritti; per agevolare i partecipanti si forniscono due opzioni di prenotazione:

– sul sito https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/camminate-nella-biodiversita-21796/

– versando il contributo ai Punti FAI della provincia o con bonifico bancario sul conto della Delegazione, il cui IBAN è: IT 72 I 0538 7227 0000 0042 179 536, con causale: FAI vivere il bosco. Le prenotazioni sono da comunicare inviando tramite WhatsApp la ricevuta del bonifico e i nomi dei partecipanti al numero (339 255 9539) o al numero (391 104 2608).

Necessari scarpe da trekking, calze lunghe, vestiti comodi, pranzo al sacco, acqua, protezioni solari.

Info: imperia@delegazionefai.fondoambiente.it.