Brillante intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona, oggi, martedì 21 maggio, che hanno esattamente individuato il punto esatto dai cui proveniva una fuga di gas da sotto la strada e hanno fatto intervenire subito i tecnici del gas evitando danni.

E’ accaduto in strada Cascinetta dove, a quanto pare, erano stati effettuati dei recenti interventi. La strada è stata chiusa al traffico per alcune ore.

I pompieri sono anche intervenuti per l’ennesima volta presso le case IACP in viale De Gasperi per una donna che era rimasta intrappolata all’interno di un ascensore