Dopo la prima edizione di Dolci Terre di Primavera, il lungo week end dedicato all’enogastronomia che ha richiamato un pubblico numeroso in città, proseguono gli appuntamenti della rassegna “Vediamoci in Novi”.

Il programma del mese di giugno prende il via con una nuova edizione del sabato dei bambini dedicata alla festa di fine scuola che si terrà sabato 1° giugno, dalle ore 16, in piazza Dellepiane.

Nella stessa data ricorre la Giornata Mondiale del Genitore (Global Day of Parents), celebrazione internazionale istituita il 17 settembre 2012 dall’Assemblea delle Nazioni Unite per sottolineare l’importanza della figura genitoriale nella vita dei bambini di tutto il pianeta.

Tutti i bambini sono invitati a festeggiare questo momento insieme alle proprie famiglie con una grande festa. In piazza sarà allestito un percorso con diverse postazioni di gioco, della durata di circa 6 minuti l’una, in grado di coinvolgere grandi e piccini. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con gli animatori di Pazzanimazione, che porteranno per le vie del centro storico musica, giochi e tanto divertimento.

Il programma di Vediamoci in Novi continuerà a giugno con altre iniziative, i cui dettagli saranno svelati nelle prossime settimane. Questi, in sintesi, gli appuntamenti:

Sabato 15 giugno , dalle ore 10, campionato Unicef Mini GP : un circuito con macchinine a pedali al Nuovo Circolo Ilva organizzato in collaborazione con l’associazione Novinterzapagina.

, dalle ore 10, : un circuito con macchinine a pedali al Nuovo Circolo Ilva organizzato in collaborazione con l’associazione Novinterzapagina. Venerdì 21 giugno Festa della musica : a partire dalle ore 18 si potrà assistere a spettacoli musicali diffusi in tutto il centro storico e a un concerto finale in piazza Dellepiane.

: a partire dalle ore 18 si potrà assistere a spettacoli musicali diffusi in tutto il centro storico e a un concerto finale in piazza Dellepiane. Sabato 22 giugno (dalle ore 8) una nuova edizione di Novantico, il Gran mercato del piccolo antiquariato.