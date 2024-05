La Giornata regionale del gioco libero all’aperto, istituita dalla Regione Piemonte con l’obiettivo di promuovere l’importanza della libertà di movimento e di gioco delle bambine e dei bambini, torna a Casale Monferrato con l’edizione 2024.

Sabato 25 maggio l’iniziativa si svolgerà in piazza Mazzini dalle ore 11,00 alle ore 19,00 con un’area ludica adatta a diverse fasce di età: dalla prima elementare alla terza media.

Grazie alla collaborazione e all’animazione dei professionisti di A ruota libera, sarà allestito uno spazio con gonfiabile, area bimbi sorvegliata, giochi da tavolo di grandi dimensioni, go kart a pedali e giochi in scatola per divertirsi anche in famiglia.

Collateralmente alla ricorrenza istituzionale, lo spazio gioco e animazione sarà disponibile anche nei giorni venerdì 24 maggio dalle ore 15,30 alle 18,30, in occasione della corsa non competitiva Stracasale, e domenica 26 maggio a corredo della manifestazione Casale Comics & Games dalle ore 11,00 alle 19,00.