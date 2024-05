Un capriolo lungo la strada buia e la povera bestiola viene travolta e uccisa, ma poteva andare peggio perché – seppur scosso dal fatto – il conducente dell’auto non si è ferito.

E’ accaduto nella notte fra giovedì e venerdì quando i Carabinieri soccorrono il conducente scosso dopo l’incidente_ E’ accaduto sulla strada provinciale 100 quando secondo la prima sommaria ricostruzione, un capriolo balza sulla strada proprio mentre sopraggiunge un’autovettura.

Il conducente non fa in tempo a frenare: l’impatto è inevitabile. All’arrivo, i Carabinieri trovano il guidatore ancora scosso, mentre il capriolo è riverso a terra, senza vita.

Gravi danni anche al veicolo. Il rischio di conseguenze più tragiche è facilmente immaginabile.

I carabinieri raccomandano la massima prudenza lungo le strade extraurbane, in particolare al crepuscolo e all’alba, momenti in cui molti animali selvatici vanno alla ricerca di cibo, pascolando in zone molto spesso attraversate dalle strade, con le ormai note possibili conseguenze.