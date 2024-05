Al termine di un’attività di indagine condotta dalla Polizia ferroviaria di Imperia in collaborazione con la Squadra Mobile della locale Questura, è stato individuato il presunto autore del furto di un monopattino elettrico rubato lo scorso mese di marzo all’interno di un ufficio della stazione di Imperia.

Si tratta di una donna di 49 anni residente nella Provincia di Imperia con diversi precedenti di polizia a suo carico, anche dello stesso tipo di reato.

La donna ha atteso che il proprietario del mezzo, un dipendente della ditta Coop Service che si occupa di assistenza ai viaggiatori, lasciasse incustodito per pochi minuti il suo ufficio sul 1° marciapiede della stazione, dopodiché si è introdotta all’interno e ha asportato il monopattino con il relativo carica batterie.

Attraverso la visione delle immagini dell’impianto di videosorveglianza dello scalo ferroviario e grazie anche al sistema informatico di riconoscimento facciale in uso alle Forze dell’ordine, i poliziotti sono riusciti a dare un nome al potenziale soggetto autore del fatto.

La successiva perquisizione domiciliare delegata dall’Autorità Giudiziaria della Procura di Imperia ed eseguita in collaborazione con la Polfer di Ventimiglia, ha permesso di rinvenire presso l’abitazione della donna lo stesso monopattino oggetto del furto in stazione.

La donna è stata pertanto denunciata in stato di libertà per furto aggravato ed il monopattino posto sotto sequestro in attesa di restituzione al legittimo proprietario.

Si precisa che l’effettiva responsabilità della persona indagata e la fondatezza delle accuse a suo carico sarà definitivamente accertata solo nel caso di emissione di una sentenza irrevocabile.