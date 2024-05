Protagonista del prossimo incontro con il Tea con l’autore, giovedì 30 maggio, alle 16:30, sarà Bruna Bianco, l’ultima musa e grande amore di Giuseppe Ungaretti, con ‘Lettere a Bruna’ (Oscar Baobab Moderni-Mondadori), la raccolta di tutte le missive che egli le spedì durante la loro relazione.

La “stella” che brilla in Dialogo (1966-1968, unica raccolta ungarettiana a due voci) è Bruna Bianco, una giovane italiana che vive in Brasile; Ungaretti la incontra alla fine d’agosto del 1966 a San Paolo, quando Bruna lo avvicina per consegnargli alcune sue poesie su cui vorrebbe un giudizio, e lui, che sta per rientrare in Italia, rimane folgorato!

Il fuoco divampa immediatamente. La corrispondenza tra i due si avvia mentre Ungaretti è a bordo della nave che lo sta riportando in Patria; dopo alcuni telegrammi, la prima lettera di Ungaretti a Bruna è datata 15/19 settembre: una lunga lettera alla quale ne seguiranno quasi quattrocento, fino all’aprile del 1969.

Le lettere, gelosamente custodite per cinquant’anni dalla destinataria, raccontano la cronaca quotidiana di un amore impetuoso e travolgente, che riaccende nel poeta il desiderio di cantare e dà inizio a una nuova stagione creativa.

Bruna è donna reale, ma al contempo figura poetica, musa, incarnazione della giovinezza al cospetto del «poeta antico». «Felice, e disperato d’esserlo», consapevole che il suo amare è una «smisurata demenza», Ungaretti racconta i pensieri, gli incontri, le delusioni, commenta quadri, mostre e letture, allega prove poetiche e di traduzione, guida la giovane sul sentiero della poesia, ma affronta anche temi universali: il rapporto tra amore e morte, giovinezza e vecchiaia, e la forza sempre viva del sentimento e della poesia eternatrice.

La 13^ edizione della rassegna è realizzata grazie all’importante patrocinio e contributo dell’amministrazione comunale di San Bartolomeo al Mare; all’organizzazione del Centro Incontro e del suo Presidente, Matteo Lupi; alla collaborazione di Cinzia Dotti della Biblioteca Comunale ‘Alfea Possavino Delucis’; alla libreria Libri al Mare di Antonio Avignone e, infine, alla giornalista Viviana Spada, per i contatti con gli autori e la presentazione dei loro volumi.

Il previsto incontro di febbraio con la signora Angela Terzani Staude, in occasione del ventesimo anniversario della scomparsa del marito Tiziano, si terrà nel prossimo mese di giugno: a breve la data precisa!