Nell’ambito delle iniziative per il potenziamento delle azioni di prevenzione e repressione dei reati, per la sicurezza dei territori di questa Provincia, i Sindaci dei Comuni di: Altavilla Monferrato, Camino, Carpeneto, Cassine, Castelspina, Conzano, Dernice, Fabbrica Curone, Frascaro, Gamalero, Isola Sant’Antonio, Masio, Montechiaro d’Acqui, Morsasco, Ottiglio, Paderna, Parodi Ligure, Pasturana, Pomaro Monferrato, Pozzolo Formigaro, San Cristoforo, Sezzadio, Trisobbio, Valmacca, Vignale Monferrato, Villamiroglio, Visone, lo scorso mese, hanno sottoscritto con il Prefetto un “Patto per l’attuazione della Sicurezza urbana”.

In tale contesto hanno quindi aderito al bando previsto dal D. L. 20 febbraio 2017 n. 14 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017 n. 48, presentando progetti per dotare i rispettivi territori di apparati di videosorveglianza, strumenti imprescindibili per accrescere la sicurezza percepita e reale.

I ventisette elaborati proposti sono stati esaminati in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, dove, alla luce delle valutazioni tecniche favorevoli formulate dalle forze dell’ordine territoriali e dalla zona telecomunicazioni di Torino, sono stati tutti approvati e trasmessi al Ministero dell’Interno, corredati da una relazione illustrativa.

Ciascun progetto sarà quindi valutato da un’apposita Commissione istituita presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del suddetto Dicastero, che provvederà, secondo i criteri fissati dalla normativa, all’approvazione di una graduatoria e alla conseguente erogazione delle risorse.