Tra gli avvenimenti organizzati per celebrare il 250° anniversario della Fondazione del Corpo della Guardia di

Finanza, il Comando Provinciale di Alessandria ha organizzato una passeggiata ciclistica per ripercorrere i

luoghi simbolo dei “Campionissimi”, ciclisti nati in questa Provincia che hanno onorato e reso grande la storia di

questo sport e dell’Italia.

L’evento si è svolto in concomitanza con la partenza della tappa Acqui Terme – Andora del Giro d’Italia.

Hanno preso parte all’iniziativa 17 Finanzieri in servizio in vari reparti della Provincia, 3 militari provenienti dal

Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Domodossola ed un militare che presta servizio nella provincia di

Asti. Al gruppo si è aggiunto il figlio tredicenne di un ispettore in servizio al Comando Provinciale di

Alessandria.

I partecipanti, contraddistinti da una maglia celebrativa creata ad hoc per l’occasione, sono stati presentati sul

palco che da lì a poco sarebbe stato occupato dagli atleti di fama internazionale.

Dopo un breve, ma sentito momento di ringraziamento rivolto dal Comandante Provinciale di Alessandria –

Colonnello Antonio Gorgoglione è stata consegnata una targa celebrativa dell’evento a Stefano Allocchio – Vice

Direttore di Corsa di RCS Sport, per l’opportunità concessa al gruppo di finanzieri di partire percorrendo il tratto

cittadino ufficiale della tappa per poi dirigersi verso la città di Novi Ligure per il primo appuntamento in

programma.

Giunti al Museo dei Campionissimi e ricevuti dal Sindaco Rocchino Muliere e dalla direttrice Chiara Vignola,

dopo una visita ai cimeli esposti, il Comandante Provinciale ha consegnato una teca contenente un esemplare

della maglia realizzata per l’evento, affinché possa entrare a far parte della collezione del museo.

Nonostante le condizioni meteorologiche non particolarmente favorevoli, i ciclisti sono ripartiti alla volta di

Cassano Spinola ove, accolti dal Sindaco Alessandro Busseti e dal nipote di Costante Girardengo, hanno reso

onore alla tomba dell’indimenticabile ciclista.

Ripartiti sotto un’insidiosa pioggia il gruppo di finanzieri ha percorso l’ultimo tratto di strada, affrontando la

salita che li ha condotti a Castellania Coppi, località che diede i natali al noto ciclista soprannominato l’Airone

ed al fratello Serse.

Accolti dal sindaco Sergio Vallenzona, dai figli di Fausto Coppi e dai nipoti di Costante Girardengo e di

Giovanni Cuniolo i finanzieri, unitamente al Comandante Provinciale, accompagnato dalla gentile consorte, si

sono riuniti presso la Chiesetta Mausoleo dedicata ai fratelli Coppi ove hanno ricevuto la benedizione dal

Parroco don Lorenzo Bergantin.

La giornata è proseguita con le foto di rito e la consegna di una teca contenente la maglia celebrativa realizzata

ed indossata per questa occasione dai finanzieri.

Un momento di particolare emozione è stato quello della visita al Centro Documentazione ed alla Casa Coppi

che ha permesso di rivivere le imprese sportive del Campionissimo oltre che gli aspetti della sua vita privata.

Dopo aver pedalato per 65 chilometri, il gruppo si è riunito per una merenda presso il ristorante Il Grande

Airone, condividendo un momento di unione e di ricordo della lunga storia che ha caratterizzato la Guardia di

Finanza.