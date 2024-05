Il Novi Musica Festival, progettato e organizzato dall’Associazione novese Novi Musica e Cultura, nel 2024 alla sua quarta edizione, è partito da una delle più belle location del territorio, la suggestiva Basilica della Maddalena, dove domenica 21 aprile si è esibito in un applauditissimo recital, il pianista Tommaso Ridolfi, vincitore assoluto dell’edizione 2023 dell’Oltregiogo Piano Competition.

Nella sala adiacente, la Quadreria della Maddalena, ha inaugurato la sua mostra Terra, Sensazione, lo scultore novese Gianni Noli.

Il festival continua il suo percorso con una importante collaborazione con la Fondazione del Teatro Romualdo Marenco.

Frutto di questa collaborazione sarà il Gala delle Rose. Il 24 maggio presso il nostro prestigioso Teatro si esibirà l’Excelsior Musica Ensemble, formato da professori dell’Orchestra Nazionale della Rai, sotto la direzione del Maestro Maurizio Billi.

Per questo importante evento il Maestro Billi, direttore artistico del Festival, ha invitato sul prestigioso palco del Teatro Marenco, tre solisti di livello internazionale: la chitarrista Carlotta Dalia, l’oboista Carlo Romano e il violinista Giuseppe Gibboni (Vincitore nel 2021 del premio Paganini).

Il festival proseguirà con il Concerto di Esecuzione in Piazza Dellepiane il 31 agosto. Il concerto, realizzato in collaborazione con l’Associazione Karkade’, vede esibirsi la Filarmonica Luporini diretta dal Maestro Giampaolo Lazzeri (direttore Nazionale Ambima).

In tale occasione saranno suonate in prima assoluta le composizioni vincitrici del Concorso Internazionale Novi Musica, erede del Concorso Marenco. L’evento sarà registrato e trasmesso in Streaming (in differita).

Arricchirà il concerto, che si terrà nella suggestiva Piazza Dellepiane il 31 agosto una esposizione dello scultore novese di arte contemporanea Gianni Noli.

Negli stessi giorni si riunirà la Giuria della quarta edizione del concorso che vede in Commissione, accanto a Maurizio Billi, Giampaolo Lazzeri, Leonardo Laserra Ingrosso (direttore della Banda Nazionale della Guardia di Finanza) e Rocco Parisi Clarinettista. Anche il concorso nasce dalla collaborazione fra l’Associazione Novi Musica e Cultura e l’Associazione Karkade’.

Il festival ha poi in programma un concerto “fuori porta”,per cui è in corso di definizione della location,con il Quintetto Di Fiati– formato da Carlo Romano Oboe, Luca Milani Clarinetto, Ettore Bongiovanni Corno, Alexander Grandel Hansen Fagotto con la partecipazione del pianista Alessandro Licchetta

A ottobre tornerà a Novi un concerto di Flamenco e Tango, con il chitarrista Juan Lorenzo, in collaborazione con la Scuola di Danza di Roberta Borello.

Sono in corso contatti con la direzione del Teatro Carlo Felice di Genova per la definizione di un concerto a Novi Ligure nel mese di novembre.

Il festival concluderà il suo programma durante le festività natalizie, con l’ormai tradizionale Gran Gala d’inverno, che grazie alla collaborazione con la Fondazione Marenco, si potrà tenere per la prima volta nel prestigioso Teatro intitolato a Romualdo Marenco.

In questa occasione l’Excelsior Musica Ensemble e il suo direttore Maurizio Billi, saranno affiancati dal un prestigioso quartetto vocale Le Divas Italian Sopranos.

Durante il Gala d’inverno sarà consegnato, alla presenza dei pronipoti di Romualdo Marenco, il 4° Excelsior d’oro, coniato dal Gioielliere Massimo Megazzini di Valenza.

Ricordiamo che i primi tre Excelsior d’oro sono stati assegnati a Ada Geraldini Caraccia, Don Livio Vercesi e Sandro Bondi.

Il festival ha il sostegno della Regione Piemonte, della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, della Fondazione Crtorino e da molte aziende del territorio che seguono con stima il festival fin dalla prima edizione.

Gode inoltre del patrocinio dell’Ambasciata di Spagna, della Provincia di Alessandria e del Comune di Novi Ligure.

Gli eventi in sintesi

21 aprile Chiesa della Maddalena Novi Ligure Romantic Piano

Recital pianistico che vede protagonista il vincitore del Oltregiogo piano Competition.23, il giovane Maestro Tommaso Ridolfi

24 maggio -Teatro Marenco – Novi Ligure

Gala delle Rose Excelsior Musica Ensemble (composta da musicisti dell’Orchestra nazionale della RAI) diretti dal Maestro Maurizio Billi, violino solista Giuseppe Gibboni e chitarra solista Carlotta Dalia

31 agosto Piazza Dellepiane – Filarmonica Luporini diretta dal Maestro Giampaolo Lazzeri (direttore Nazionale Ambima)

1-2 settembre Lavori della Giuria del Quarto Concorso di Composizione Novi Musica

Mese di ottobre Teatro Paolo Giacometti Novi Ligure Juan Lorenzo Quartet Serata di Flamenco e Tango

Mese di novembre sede da definire sono in corso contatti con la direzione del Teatro Carlo Felice di Genova per la definizione di un concerto

Mese di dicembre Gran Gala d’inverno –Teatro Marenco

Excelsior Musica Ensemble diretti da Maurizio Billi con la partecipazione del gruppo internazionale di Soprani Le Divas.