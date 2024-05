Il prossimo 27 maggio l’Associazione Ex Allievi di Don Orione celebra i 90 anni dalla fondazione con un convegno nazionale che si svolge a Tortona da 16 al 19 maggio.

Il ricco programma di manifestazioni inizierà giovedì 16 alle ore 18, presso il santuario Madonna della Guardia, con la “Festa di San Luigi Orione” nel 20’ anniversario della canonizzazione, celebrata con la messa officiata dal Vescovo Guido Marini.

Venerdì 17 alle ore 21, si terrà un concerto celebrativo diretto dal maestro Andrea Albertini, presso il “paterno” di Don Orione in via Emilia; l’evento aperto a tutta la cittadinanza vedrà la presenza del Vescovo e dei membri della Famiglia Orionina.

Sabato 18 dalle ore 9.15, visita ai luoghi orionini a Pontecurone (dove si trovano la casa natale, la fonte battesimale nella chiesa di Santa Maria e l’oratorio di San Francesco); alle 10.30 presso la sala polifunzionale del Comune di Pontecurone, si tiene la conferenza “Don Orione e il Modernismo”; relatori Don Flavio Peloso e la prof. Maria Grazia Milani; alle 17, presso la sala convegni della Fondazione CR Tortona in via Puricelli, conferenza “Ex Allievi di un Santo: eredità e progetto”: presentazione di Mauro Sala presidente nazionale Associazione Ex Allievi Don Orione, nota storica di Don Flavio Peloso, relazione del Cardinale Angelo Bagnasco Arcivescovo emerito di Genova, al quale seguirà un dibattito.

Domenica 19 alle ore 9, ritrovo presso piazza Duomo per l’esibizione della banda musicale “Don Orione di Borgonovo Val Tidone (PC); alle 10 corteo verso il santuario con sosta al “paterno” dove, il 27 maggio 1934 Don Orione riunì i suoi “antichi alunni”; alle 11 concelebrazione eucaristica al santuario presieduta da Padre Tarcisio Vieira direttore generale della Piccola Opera della Divina Provvidenza; alle 12.30 “agape fraterna” al Centro “Mater Dei”.

Inoltre, venerdì 17 e sabato 18 sarà possibile partecipare all’iniziativa “Sui passi di Don Orione” con visite guidate ai luoghi orionini di Tortona e del circondario, mentre domenica 19 per l’intera mattinata sul sagrato del santuario sarà presente una postazione di Poste Italiane per l’annullo filatelico a ricordo del giubileo degli ex Allievi