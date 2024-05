Quest’anno i prestigiosi riconoscimenti saranno assegnati a Nicoletta Manni, Étoile del Teatro alla Scala e al Primo Ballerino Timofej Andrijashenko, eccellenze nel panorama della danza internazionale.

Coppia nella vita e nella danza, queste due stelle, si stanno imponendo all’attenzione del mondo intero, oltre che per le loro eccezionali qualità tecnico- espressive, interpretative e di grande versatilità stilistica, anche per lo speciale legame affettivo, culminato nel matrimonio celebrato l’estate scorsa.

La coppia giunge a Fubine Monferrato, su invito del Sindaco Lino Pettazzi e del Direttore Artistico dei due Premi, Patrizia Campassi, che insieme all’Amministrazione Comunale di quella che si può definire la “Porta del Monferrato”, inaugurano sostenuti dalla Regione Piemonte, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e dalla Fondazione Robotti d’Italia, in occasione del decennale UNESCO, un progetto artistico ideato da Patrizia Campassi: “Fubine Porta di Cultura”.

Il Premio DanzArenzano arte passerà il testimone al nascente Monferrato DanzArte, consegnandogli un passato ricco di storia e del grande lavoro che in venticinque lunghi anni è stato realizzato.

Nicoletta Manni recentemente nominata étoile del Teatro alla Scala, Teatro amato in tutto il mondo, incarna ed è erede della grande tradizione ballettistica italiana, mentre Timofej Andrijashenko rappresenta quella russa, che artisticamente, nel corso della storia della danza e del balletto, ha sempre brillato considerevolmente anche e non solo per i tanti meravigliosi artisti che ci ha regalato.

L’evento che potrà essere seguito in diretta streaming, avrà un conduttore d’eccezione, l’attore Massimo Poggio, mentre alla giornalista e direttore della celebre rivista Danza&Danza, e Danza & Danza International, Maria Luisa Buzzi, sarà affidata la presentazione artistica della Coppia.

Il Comune di Fubine Monferrato attraverso “Fubine porta di cultura” riunirà tutte le sue più importanti manifestazioni artistiche, partendo proprio dalla consegna dei due Premi Domenica 12 Maggio e da un Galà il 13 Luglio 2024 nella splendida location “Colle Manora” di Giorgio e Marina Schon, che ospiterà affermati danzatori professionisti di fama internazionale, come la Prima Ballerina del Royal Ballet Yasmine Naghdi e giovani promesse della danza provenienti da prestigiose Accademie nazionali. Questi giovani ballerini, riceveranno borse di studio a sostegno del loro futuro percorso professionale. Nel Corso del Galà sarà assegnato il Premio Monferrato DanzArte alla carriera a Luciana Savignano e a Marco Pierin, Étoiles internazionali,che nel 1999 furono i primi ad essere insigniti del Premio DanzArenzano Arte.

Il Sindaco Lino Pettazzi e il Direttore Artistico Patrizia Campassi, condivideranno intenti comuni per trasformare Fubine Monferrato in un “crocevia” di eventi culturali che intrecciano la grande tradizione della danza con l’innovazione e il recupero delle proprie radici culturali. Questi appuntamenti rappresenteranno non solo un’occasione di celebrazione artistica ma anche un’opportunità di riscoperta e valorizzazione del Monferrato, promuovendo un dialogo fertile tra artisti nazionali e internazionali e il ricco tessuto culturale locale.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria – afferma il presidente, notaio Luciano Mariano – ha sostenuto con grande interesse questa iniziativa che permette di portare sul territorio della provincia di Alessandria alcune “etoile” di prestigio internazionale a conferma del ruolo che il Monferrato riveste nel panorama degli eventi culturali. La presenza di personaggi di tale calibro è motivo di orgoglio e di grande soddisfazione per tutti coloro che, al fianco degli organizzatori della rassegna, lavorano per promuovere l’alessandrino puntando sulla valorizzazione delle nostre eccellenze.

www.premiomonferratodanzarte.it

info@premiomonferratodanzarte.it