Sabato 4 Maggio si è tenuta la seconda edizione del Giro del Vescovado, un percorso a tappe nelle più antiche cantine del comune di Costa Vescovato che vedeva come protagonista indiscusso il Derthona Timorasso ma anche altre eccellenze dei Colli Tortonesi.

Una passeggiata enogastronomica all’insegna del buon cibo e della convivialità che ha ottenuto molte adesioni: si sono contati 180 partecipanti.



Gli organizzatori dell’evento, l’associazione Incontri Divini, si dicono molto soddisfatti della forte partecipazione e contano l’anno successivo di replicare l’evento, aumentando numericamente anche i consensi del pubblico.



Si ringraziano in primis il Comune di Costa Vescovato per l’accoglienza all’evento, le aziende che hanno partecipato per l’impegno e la cordialità: Vigneti Daglio, Az. Agricola Giacomo Boveri, Birrificio Gedeone, Az. Agricola Andrea Tirelli, Valli Unite, Cascina San Leto Ricci e Terre di Sarizzola.



Per ultimo ma non meno importante si ringraziano di cuore i ragazzi della Locanda Costa dei Vigneti e l’alimentari Ganna per il supporto durante il pranzo e lo staff de La Campeggia che con passione e divertimento hanno reso l’aperitivo a bordo piscina un finale di giornata in pieno relax.



Altre iniziative da parte di Incontri DiVini saranno in programma per la stagione estiva, per rimanere informati consultate le pagine social @incontridivinieventi

Correlati