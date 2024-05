La seconda tappa del Festival itinerante Natura e Benessere, dedicato all’Arte e al Benessere olistico, avrà luogo negli spazi dell’ex Caserma Valfrè in Alessandria nelle giornate di venerdì 31 maggio, sabato 1° e quindi domenica 2 giugno e offrirà esperienze indirizzate verso la sensibilizzazione della coscienza collettiva all’insegna del benessere; ingresso gratuito.

L’evento, ideato e organizzato da Life Experience Event con la collaborazione di CNA Alessandria e il supporto del Movimento Libere Discipline Bio Naturali DBN ha ottenuto il Patrocinio della Città di Alessandria e si propone di dar vita ad un confronto aperto sull’arte, la condizione umana e il tema del benessere personale e collettivo, perciò vi saranno anche diverse conferenze a tema con interventi dei professionisti che condivideranno esperienze del mondo dell’arte e del benessere olistico.

All’interno della corte ogni operatore del benessere, scuola di formazione, associazione olistica, artigiano ed artista saranno presenti per contribuire al messaggio in compagnia dello Streetfood, all’insegna della vitalità in ogni sua manifestazione: fisica, mentale, emotiva, energetica e spirituale.

PROGRAMMA DELLE CONFERENZE E DEGLI INTRATTENIMENTI ARTISTICI E CULTURALI

venerdì 31 maggio

ore 11:30-12:30 – Federica Ricci e Luciano Triglia “Geobiologia e Radiestesia, armonia e benessere della persona e dello spazio abitativo”

ore 14:00-15:00 – Roberta Masotino “I numeri e le chiavi del destino”

ore 15:00-16:00 – Federica Ganora “ Sette passi nel piatto”

ore 16:00-17:00 – Paola Elena Ferri, artista cantautrice “ Anima selvatica”

ore 18:00-18:30 – Silvia Meliani “ I sette pilastri di un vero cambiamento”

sabato 1 giugno

ore 11:30-12:30 – Simona Maioglio “Plutone in Acquario, guardiano della soglia nella spaccatura frequenziale”

ore 14:00-15:00 – Paola Bernasconi “ Come potenziare gli effetti dei Fiori di Bach con il dispositivo Healy sul campo aurico”

ore 15:00-16:00 – Antonella Marangoni ”Faccia a Faccia”

ore 16:00-17:00 – Roberto Beverino “Costellazioni famigliari immaginali”

ore 17:00-18:00 – Associazione Equilibrio delicato “Come praticare la prima medicina: la prevenzione primaria”

ore 18:00-19:30 – Anis Tarzak “Alieni, angeli, defunti e demoni? Come avviene il contatto e perché?”

dalle ore 21:00 – Trance Dance curata da Lorenzo Albanese

domenica 2 giugno

ore 11:30-12:30 – Alice Corni “ Il paese delle meraviglie, il luogo, l’azione e la dinamica teatrale”

ore 12:30-13:30 – Alice Corni, direttrice artistica associazione culturale Avvenimenti EPS, monologo comico“In difesa del fratello Caino”

ore 15:00-16:00 – Laura Ribaldone “Yoga della risata, una lingua universale”

ore 16:00-17:00 – Federica Ganora “Frequenze ed energie nel piatto”

ore 17:00-18:00 – Associazione Equilibrio delicato “Il potere dell’alimentazione vegetale ed integrale sulla salute: studi del professor Campbell Colin”

ore 18:00-19:00 – Quantum del benessere “La cromopuntura”

ore 19:00-19:30 – Gabriele Loreto “Il nuovo volto della pranoterapia”

ore 19:30-20:30 – intervento curato dallo scrittore e contattista Anis Tarzak “Perché dover utilizzare i Mudra? Siamo fatti di energie sottili ma come attingerci? Con i Mudra attiviamo le nostre energie per utilizzarle nella nostra quotidianità”

dalle ore 21:00 – Concerto di Didgeridoo curato dall’artista Andrea Ferroni

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ PROPOSTE NELL’AREA ESPERIENZIALE

venerdì 31 maggio

ore 11:00-12:00 – Patrizia Novarese “ Radiestesia e Rabdomanzia”

ore 12:00-13:00 – Elvira Tione “ Numerologia evolutiva”

ore 15:00-16:00 – Tiziana Tallone “ La piramide di Golod”

ore 16:00-17:00 – Federica Ricci e Luciano Triglia “ Lettura dell’aura”

ore 17:00-18:00 – Laura Ribaldone “ Yoga della risata”

con la partecipazione di Stark Wellness studio “Body Flying”

sabato 1 giugno

ore 11:30-12:30 – Elvira Tione “Numerologia evolutiva”

ore 15:00-16:00 – Paola Bernasconi” Potenziare gli effetti dei fiori di Bach con il dispositivo Healy”

ore 16:00-17:00 – Tiziana Tallone “ La piramide di Golod”

ore 17:00-18:00 – Federica Ricci e Luciano Triglia “ Lettura dell’aura”

ore 18:00-19:00 – Paola Favelli “ Mantra con armonica 432 hz”

ore 19:00-20:00 – Laura Ribaldone “Yoga della risata”

domenica 2 giugno

ore 11:30-12:30 – Federica Ricci e Luciano Triglia “ Lettura dell’aura”

ore 14:00-15:00 – Elvira Tione “Numerologia evolutiva”

ore 15:00-16:00 – Tiziana Tallone “Piramide di Golod”

ore 16:00-17:00 – Stefania Cartasegna “ Rifiorire con l’arte”

ore 18:00-19:00 – Giulio Baldi “Lettura dell’aura con il metodo Le. Co PEA e la fotografia elettrofonica EPI”

ore 19:30-20:30 – Laura Ribaldone “Yoga della risata”

Si segnala la possibilità di partecipare ai Corsi Certificati e Workshop presso l’area esperienziale, dove si richiama l’attenzione su:

–“Autotrattamento di Aromaterapia per il sistema osteomuscolare”, curato da Federica Ganora

–“Campane tibetane”, a cura di Marco Coletta

–“Yoga della risata”, a cura di Laura Ribaldone

–“Dall’oppressione quotidiana… Alla liberazione” a cura di Marco Ferrando

per ulteriori informazioni, prenotazioni e dettagli sull’evento https://www.lifeexperienceevent.com/natura-e-benessere.html